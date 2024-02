Odile Renaud-Basso catalogheaza acest ajutor, intr-un interviu acordat site-ului, drept ”urias”. ”Ajutorul financiar al UE este mult mai important in termeni reali decat orice Plan Marshall de dupa al Doilea Razboi Mondial ca procent din PIB”, precizeaza ea. Odile Renaud-Basso se refera la un important plan de investitii al fostului secretar de Stat american George Marshall. Acest plan a fost implementat la sfarsitul anilor ’40 in vederea reconstructiei a 16 tari, in principal in Europa Occidentala. Aceste investitii economice au condus la o redresare a Europei dupa ravagiile celui de-al Doilea…