Stiri pe aceeasi tema

- COD GALBEN In intervalul 21.03.2018 ora 15:00 - 31.03.2018 ora 18:00 pe tot sectorul romanesc al Dunarii, aval de S.H.E.N. Portile de Fier, judetele: Mehedinti, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Calarasi, Ialomita, Braila, Galati, Constanta si Tulcea. COD PORTOCALIU In intervalul…

- Autoritatile din Capitala iau masuri, dupa avertismentul emis de meteorologi. Astfel, Prefectura Capitalei a decis convocarea unui Comitet pentru Situatii de Urgenta astazi, 21 martie, la ora 15. La sedinta vor participa toate institutiile competente pentru a stabili masurile care se impun. De…

- Dunarea s-a revarsat in judetul Mehedinti Foto: navrom.ro/grupul_bac. Debitul Dunarii la intrarea în tara este în crestere, urmând sa ajunga, în câteva zile, la 11 mii de metri cubi pe secunda. Fluviul s-a revarsat deja într-o zona inundabila în dreptul…

- CFR Calatori anunta ca miercuri sunt anulate trenurile IR 1581, IR 1582, IR 1587 si IR 1588 care circula pe ruta Bucuresti Nord – Constanta si retur fara oprire. ”Pasagerii pot calatori pe aceasta ruta cu celelalte trenuri din programul de transport”, arata CFR. In Gara de Nord, la…

- Peste 25 de hectare de izlaz comunal au fost inundate, marți, dupa ce Dunarea a iesit din matca in zona satului Cozia, din cauza topirii zapezii si a precipitatiilor din ultima perioada. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Drobeta, ieri ...

- NADLAC. Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II – Csanadpalota au prins, in 12 ore, trei cetațeni romani pe numele carora erau emise mandate de executare a pedepsei cu inchisoarea si mandate europene de arestare pentru infractiunile de furt, abandon familial si…

- Alerta de inundatii pe Dunare. Au fost depasite cotele de atentie, tendinta e de crestere. Nivelul Dunarii a depasit, luni, cotele de atentie la Gruia (Mehedinti), Calafat si Bechet (Dolj), cu pana...

- Circulația este inchisa pe Autostrada A2 si pe patru drumuri nationale Foto: Arhiva / Cristiana Sabau. Mai multe tronsoane de drumuri au fost închise în aceasta dupa-amiaza din cauza ploii înghetate care cade de câteva ore în sudul si sud - estul României si a…

- Prefectul județului Bacau, Luminița Maricica Coșa, a verificat sambata situația de la ieșirea din orașul Targu Ocna spre Slanic Moldova, unde, pe DN 12B, drumul este surpat pe o suprafața de circa 40 de metri liniari, pe o banda de mers. Traficul... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a emis inca de vineri doua atentionari Cod galben de depasire a cotelor de aparare pentru anumite sectoare ale Dunarii, valabile pana in data de 31 martie 2018. "Avand in vedere situatia hidrologica actuala si prognoza evolutiei situatiei hidrometeorologice…

- Cod Galben ptr sectoare ale Dunarii din aceasta dimineata Foto: Arhiva. Institutul National de Hidrologie si Gospodarirea Apelor anunta ca din aceasta dimineata intra în vigoare un Cod Galben pentru anumite sectoare ale Dunarii, atentionare valabila pâna pe 31 martie.…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis cu putin timp in urma cod galben de averse, valabil incepand cu 15 03 2018 ora 19:00 pana la 15 03 2018 ora 20:00.Sunt vizate zonele: Judetul Constanta: Ciobanu, Crucea, Ghindaresti, Seimeni, Topalu, Garliciu, Saraiu, Horia; Judetul Tulcea: Macin, Jijila,…

- Debitul Dunarii a depasit media multianuala si e in crestere Foto: navrom.ro/grupul_bac. Debitul Dunarii a depasit, la intrarea în tara, în sectiunea Bazias, cu peste 25 la suta media multianuala a lunii martie, ajungând la 8.400 de metri cubi pe secunda. Hidrologii spun…

- Cod portocaliu de inundatii in zece bazine hidrografice, pana la ora 18.00 Foto: Arhiva. Zece bazine hidrografice din judetele Mehedinti, Gorj, Timis, Caras-Severin si Dolj sunt sub cod portocaliu de inundatii pâna la ora 18.00. De asemenea, mai multe râuri din nordul,…

- La aceasta ora, politistii Inspectoratului de Poliție Județean Arges și ai Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Romane efectueaza 89 de perchezitii domiciliare, in județele Argeș, Mureș, Buzau, Caraș-Severin, Timiș, Alba, Constanța, Mehedinți, Neamț, Covasna,…

- La aceasta ora, politistii Inspectoratului de Politie Judetean Arges si ai Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane efectueaza 89 de perchezitii domiciliare, in judetele Arges, Mures, Buzau, Caras-Severin, Timis, Alba, Constanta, Mehedinti, Neamt, Covasna,…

- Romania a activat, luni, Mecanismul de Alerta European România a activat, luni, Mecanismul de Alerta European prin care solicita imunoglobulina necesara pentru tratamentul populatiei, dupa ce premierul Viorica Dancila a aprobat solicitarea în acest sens facuta de Ministerul Sanatatii.…

- Trenul 1576 care circula pe ruta Galati - Bucuresti Nord, in care se afla aproximativ 280 de persoane, a fost blocat in camp, din cauza unor defectiuni tehnice, potrivit informatiilor furnizate de purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Braila, lt.col. Stefan Stoian, conform…

- Capitala si 12 judete au intrat de marti noapte, de la ora 23:00, sub Cod galben de ninsori insemnate si viscol, avertizarea emisa de meteorologi fiind valabila pana miercuri, la ora 23:00.In intervalul mentionat, aria ninsorilor va fi in extindere, incepand din sud-vest si va cuprinde jumatatea…

- O femeie insarcinata dintr-o localitate din judetul Constanta a fost preluata cu o autosenilata si dusa la ambulanta pentru a fi transportata la spital, dupa ce spusese cadrelor medicale ca are contractii, sarcina acesteia avand aproximativ 36 de saptamani. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Delta al Judetului Tulcea a primit in sprijin 2 senilate de la ISU GALATI si ISU MURES, o autofreza de zapada si o autospeciala de transport personal si Victime Multiple de la ISU Iasi. Reamintim ca judetul Tulcea se afla sub cod portocaliu de ger sever, ninsoare…

- Inspectorul școlar general al IȘJ Dolj, Monica Suna, a propus ca școlile din Dolj sa fie inchise luni și marți din cauza condițiilor meteo care se anunța. Comitetul pentru Situații de Urgența al județului analizeaza la aceasta ora propunerea.

- Vremea severa afecteaza si judetul Galati, pentru urmatoarea perioada fiind emise doua avertizari: Cod galben de ninsori viscolite, valabil in intervalul 26 februarie, ora 04.00 – 27 februarie, ora 20.00, si Cod portocaliu de ger, valabil in intervalul 26 februarie, ora 03.00 – 1 martie, ora 10.00.

- Conform unui comunicat de presa transmis vineri de Politia Judeteana Arad, in urma perchezitiilor care au avut loc la sediul unei firme din Arad si intr-un imobil din Deva au fost ridicate suma de 16.000 de lei, un pistol cu gaz de calibrul 9 mm si 27 de cartuse nepercutate. Anchetatorii spun…

- Cinci persoane au fost reținute in urma decinderilor de joi dimineața ale polițiștilor. Percheziții au avut loc in peste 100 de locații din 16 județe și Capitala. Prejudiciul din dosar este estimat la doua milioane de euro. Cinci persone au fost reținute in urma perchezițiilor care au avut loc in peste…

- La aceasta ora, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice desfașoara 101 percheziții domiciliare in județele Arad, Hunedoara, Timiș, Gorj, Giurgiu, Mehedinți, Iași, Galați, Olt, Argeș, Cluj, Ilfov, Tulcea, Dolj, Salaj, Caraș-Severin și in municipiul București. Perchezițiile…

- Evaziune fiscala de doua milioane de euro: Peste o suta de perchezitii in tara, printre care si la Cluj Peste o suta de perchezitii domiciliare sunt efectuate joi, in Bucuresti, Cluj si alte 15 judete, de politistii aradeni, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe langa Tribunalul Arad, intr-un…

- Peste o suta de perchezitii domiciliare sunt efectuate joi, in Bucuresti si 16 judete, de politistii aradeni, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe langa Tribunalul Arad, intr-un dosar penal de evaziune fiscala cu un prejudiciu de doua milioane de euro, se arata intr-un comunicat al Politiei…

- Coruptia raportata a scazut anul trecut in Ministerul Afacerilor Interne Comisarul-sef Octavian Melintescu. Foto: mai-dga.ro/despre-noi/conducere. Numarul incidentelor de coruptie în care au fost implicati angajati ai Ministerului Afacerilor Interne a înregistrat…

- La sediul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ”Drobeta” al judetului Mehedinti, vineri, 9 februarie, a fost operationalizat, Centrul Judetean de Conducere si Coordonare a Interventiei. In noua cladire, cu destinatia Centru Judetean de Conducere si Coordonare a Interventiei, vor functiona, in…

- Fata de 2016, traficul naval pe Dunarea maritima, prin canalul Sulina, a crescut in 2017 cu 5,2% la numarul de nave si 14,2% la tone marfa, potrivit directorului Administratiei Fluviale Dunarea de Jos (AFDJ) Galati, Dorian Dumitru."Tot timpul anului s-a asigurat o adancime de minimum 25 de picioare,…

- In Vaslui, de exemplu, rata somajului este de 10,19%, fiind de peste 2,5 ori mai mare decat media inregistrata la nivel national (de 4,02% in decembrie 2017), arata datele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Pe locul doi in topul judetelor cu cel mai ridicat nivel al…

- Extremele somajului in Romania. Unde se pozitioneaza Clujul Piata muncii din Romania se confrunta cu cea mai acuta criza de personal din ultimele doua de­cenii, dar cu toate acestea exista in continuare ju­dete in care rata so­­majului este de peste 10%, ceea ce in­seamna ca unu din zece lo­cuitori…

- Patru vagoane care transportau motorina au deraiat de pe sine, in judetul Mehedinti, joi dimineata. Unul dintre vagoane s-a fisurat, dupa ce s-a rasturnat. Traficul feroviar in zona localitatii Balota este in continaure blocat, arata Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU). Potrivit…

- In dimineata zilei de 1 februarie, circulatia feroviara este oprita intre Craiova si Severin, dupa ce 4 din cele 20 de vagoane ale unui tren care transporta motorina au deraiat, in zona Balota din comuna Simian, unul fiind rasturnat. „Vagonul rasturnat prezinta minime scurgeri de motorina, dar au fost…

- Traficul feroviar in zona Balota din judetul Mehedinti este oprit Traficul feroviar în zona Balota din judetul Mehedinti este în continuare oprit, dupa ce un tren încarcat cu motorina a deraiat în aceasta dimineata. Din cele 20 de vagoane, unul este rasturnat…

- Aparatura noua in trei centre de radioterapie cu bani de la Banca Mondiala Foto: Arhiva. În curând, trei centre de radioterapie din tara vor fi dotate cu aparatura noua, anunta Ministerul Sanatatii. Saptamâna viitoare, ministrul de resort va semna contractele pentru…

- 22 de județe din vestul, centrul, sudul și estul țarii sunt sub cod galben de ninsori și vânt. În mai multe județe se vor se înregistra rafale de vânt de 75 de kilometri la ora. Județele Caraș-Severin, Argeș, Teleorman, Olt, Dolj, Vâlcea și zona de munte a județelor…

- Vremea se inrautateste in jumatatea de sud a tarii Foto: Arhiva. Meteorologii atentioneaza ca vremea se înrautateste în jumatatea de sud a tarii, unde precipitatiile se extind si vântul bate tot mai tare. Meteorologul de serviciu Mirela Polifronie: Informarea meteorologica…

- Primarul orasului Sulina, Nicolae Radus, a declarat sambata, pentru AGERPRES, ca timp de peste 48 de ore cei aproape 4.000 de locuitori ai singurului oras din Delta au ramas fara energie, fara apa potabila si fara caldura. "De joi nu am mai avut energie, iar azi am primit doua grupuri electrogene,…

- In sud-estul tarii inca se resimt efectele viscolului În sud-estul tarii înca se resimt efectele viscolului de zilele trecute. Zeci de mii de gospodarii din peste o suta de localitati sunt în continuare fara curent electric, iar în 30 de scoli din judetele…

- Peste 40 de localitati din judetul Tulcea nu au energie electrica de aproape 24 de ore, din cauza viscolului care a afectat reteaua de electricitate, a anuntat vineri Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta. Printre cele 42 de localitati din judetul Tulcea care nu sunt alimentate…

- O singura localitate din judet este alimentata partial cu energie electrica, iar pe drumurile judetene si nationale se circula in conditii de iarna, a declarat vineri, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Galati, Catalin Sion. Potrivit sursei citate,…

- De la ora 16:00, a intrat in vigoare o avertizare nowcasting de Cod Portocaliu, valabila pana la ora 19:00 pentru județul CONSTANȚA (Navodari, Cogealac, Corbu, Crucea, Fantanele, Gradina, Istria, Lumina, Mihail Kogalniceanu, Mihai Viteazu, Nicolae Balcescu, Pantelimon, Sacele, Targușor, Vulturu).…

- Așadar, ANM a emis atentionari de tip Cod galben de ceata valabile in mai multe localitati din Vrancea, Bacau, Vaslui si Galati, in urmatoarele trei ore. Potrivit meteorologilor, intre orele 9:00 si 12:00, in mai multe localitati din judetele mentionate se va semnala ceata, fenomen care determina…

- Masuri IGSU la trecerea dintre ani Foto: IGSU. Peste 5.100 de pompieri, cu 2.900 de mijloace tehnice si mai multe echipaje SMURD vor fi zilnic la datorie în zilele urmatoare, când sunt organizate concerte sau alte manifestari la trecerea dintre ani. Inspectoratele pentru Situatii…

- Avertizarile cu cod galben de ninsori si vant puternic, prelungite Meteorologii au prelungit pâna la ora 17:00 avertizarile cu cod galben de ninsori si vânt puternic emise astazi pentru toate zonele de munte. La altitudini de peste 1.700 de metri, vântul va ajunge la 90 de…

- Autoritatile testeaza sistemul de avertizare in situatii de urgența Arhiva Foto: Redacția Online. Autoritatile testeaza, astazi, sistemul de avertizare a populatiei în situatii de urgenta RO-ALERT. Practic, în zonele unde au loc verificarile cetatenii vor primi pe telefon…