- Cristina Balan, un inginer roman care a lucrat pentru Tesla si a semnalat probleme la autoturismele Model S, acuzatii in urma carora a fost fortata sa demisioneze, continua lupta cu gigantul american condus de Elon Musk, pe care acum il acuza de defaimare.

- Tesla va renunta la mii de angajati pentru a tine sub control costurile, intr-un moment in care majoreaza productia sedanului Model 3, considerat un factor crucial pentru ca aceasta sa devina in sfarsit o companie profitabila, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . De asemenea, producatorul american…

- De asemenea, producatorul american de vehicule electrice a avertizat ca profitul va fi mai scazut in trimestrul patru din 2018, comparativ cu precedentele trei luni, anunt care a dus la scaderea actiunilor cu 7%. In ultimele luni, directorul general Elon Musk s-a aflat sub presiune pentru…

- Elon MUsk, seful tesla, si-a anuntat angajatii printr-o scrisoare ca este nevoit sa faca restructurari, concediind mii de oameni, pentru a putea scadea pretul masinii Model 3, asa cum a promis.

- Intr-un email catre angajații sai, Elon Musk a spus ca Tesla trebuie sa imbunatațeasca anumite aspecte ale producției in urmatoarele luni, iar taierea costurilor este inevitabila. Constructorul american se pregatește sa concedieze 7% din totalul de aproximativ 45.000 de angajați. Astfel, undeva la 3.000…

- Tesla a anunțat luni startul lucrarilor de construcție pentru o noua uzina auto pe un teren cu o suprafața totala de circa 85 de hectare situat in apropiere de Shanghai. Potrivit informațiilor preliminare furnizate de CEO-ul Elon Musk, noua facilitate de producție va fi gata parțial in vara acestui…

- Tesla a fost la un pas de a intra in faliment, mai devreme, in acest an, in timpul productiei sedanului Model 3, spune fondatorul companiei Elon Musk, intr-un interviu pentru HBO. “In esenta, compania pierdea bani in prostie. Daca nu rezolvam problema rapid am fi murit. Si a fost extrem de dificil sa…

- O scrisoare adresata in aceasta saptamana de catre premierul britanic Theresa May aliatului sau nord-irlandez Partidul Democratic Unionist (DUP) a provocat furie in randul micii formatiuni unioniste care a acuzat-o pe sefa guvernului de la Londra ca doreste sa sacrifice unitatea britanica pentru…