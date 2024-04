Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Mititelu jr a luat o prima decizie dupa schimbul dur de replici pe care l-a avut cu tatal sau. Fiul patronului de la FCU Craiova a anunțat faptul ca va ceda pachetul de acțiuni pe care il deține la formația din Banie și a lansat un nou atac la adresa lui Mititelu senior. FCU Craiova a fost eliminata…

- Echipa proiectului a luat o decizie importanta: va regandi „Tesla de Cluj” intr-o varianta mult mai ieftina. „Probabil ca daca ziceam ca mașina este produsa in Elveția, clienții ar fi sarit sa o cumpere cu 450.000 de euro”, susține Florin Dehelean, unul dintre investitori

- Elon Musk are o noua obsesie: Google. De cand Gemini a fost lansat, Musk a scris și a distribuit peste 100 de postari pe rețelele sociale legate de noul generator de imagini de la Google. Dupa cum era de așteptat, șeful Tesla și SpaceX nu a avut nimic pozitiv de spus despre rivalul propriului sau chatbot,…

- Emilia Ghinescu a luat o decizie radicala, dupa desparțirea de fostul iubit. In exclusivitate pentru Star Matinal de la Antena Stars, cantareața de muzica populara a marturisit ca nu vrea sa se mai casatoreasca. Iata ce declarații neașteptate a facut artista in cadrul emisiunii!

- Neuralink, compania specializata in implantarea de cipuri in creier a lui Elon Musk, si-a mutat inregistrarea sediului central din Delaware in Nevada, potrivit portalurilor de afaceri din ambele state, transmite Reuters.Acest lucru vine la aproximativ o saptamana dupa ce Musk a spus ca Tesla va organiza…

- Lionel Scaloni (45 de ani) nu mai pleaca de la conducerea tehnica a naționalei albiceleste. Antrenorul Argentinei se plansese, acum doua luni, de lipsa susținerii din partea lui Claudio Tapia, președintele federației, cu care a avut probleme și la prelungirea contractului: „N-a fost un adio, ci doar…

- Decalajul dintre bogații și saracii lumii se adancește. In decurs de 3 ani cei mai bogați miliardari și-au dublat averile. In topul celor mai bogați oameni din lume Jeff Bezos de la Amazon coboara pe locul al doilea, in timp ce fondatorul Tesla, Elon Musk, ajunge din nou nr. 1. Decalajul dintre cei…