- Guvernul sprijina si va continua sa sprijine in mod continuu educatia, in special invatamantul profesional, a declarat, joi, ministrul interimar al Educatiei, Rovana Plumb, la Conferinta "EduPro Summit #1 - Educator for future", organizata de Ambasada Germaniei la Bucuresti, in parteneriat cu Ministerul…

- Actrita Draga Olteanu Matei s-a nascut la Bucuresti, la 24 octombrie 1933, potrivit volumului ”Cineasti romani” (Editura Stiintifica, 1996). A absolvit Institutul de Arta Teatrala si Cinematografica ”I.L. Caragiale” in 1956. In septembrie, acelasi an, a debutat in piesa ”Ziaristii” ...

- Un barbat de 38 de ani din Focsani a ajuns in coma profunda la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean "Sfantul Pantelimon" dupa ce a consumat stupefiante si s-a accidentat, au informat reprezentantii unitatii medicale, potrivit Agerpres. Potrivit sursei citate, barbatul "a fost testat…

- Vineri, 31 august 2018, un copil de 14 ani, din Slobozia, suspectat ca a contactat virusul West Nile, a fost transportat de urgența la Institutul de Boli Infecțioase «Matei Balș» din București. Medicii bucureșteni au confirmat diagnosticul, iar acum copilul se afla sub tratament. Virusul provoaca meningita…

- 140.000 de porci vor fi uciși incepand de luni. Sute de oameni, angajati ai fermei, vor ramane fara locuri de munca. Și nimeni nu știe cum iși vor intreține familiile. George Paladi, prefectul judetului Braila: “Avem confirmarea pestei porcine africane in a doua mare exploatatie comerciala din…

- Conferinta "Cladiri totalitare in memorie si constiinta" a avut loc luni, adunand la Bucuresti cercetatori europeni specializati in studiul regimurilor totalitare la invitatia Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria...

- Specialistii din cadrul Directiei de Sanatate Publica (DSP) Buzau au trimis la Institutul „Victor Babes” probe prelevate de la trei persoane care prezinta suspiciuni de infectie cu virusul West Nile, transmis prin intepatura de tantar. „La nivelul judetului Buzau s-au inregistrat trei suspiciuni ale…