Condiție de a intra într-un partid din România: Dacă treci testul de cultură generală Daca orele de istorie, de cultura civica sau de geografie ți-au dat mereu batai de cap, locul tau nu este in mișcarea politica „Romania Mare in Europa", lansata duminica la București. Inițiatorii mișcarii au anunțat ca aspiranților la statutul de membru in viitorul partid de orientare conservatoare le vor fi testate cunoștințele generale și numai cei care vor trece testul, vor putea deveni membri in formațiunea politica. Unificarea romanilor din țara și de pretutindeni, crearea unui climat prielnic pentru intoarcerea acasa a celor plecați in strainatate, sprijinirea familiei romanești… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

