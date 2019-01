Stiri pe aceeasi tema

- Incepand cu 1 ianuarie 2019, Romania a preluat Presedintia Consiliului Uniunii Europene.Ceremonia oficiala de lansare a Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene va avea loc joi, 10 ianuarie 2019, la Bucuresti, la Ateneul Roman.Totodata, potrivit MAE, la data de 11 ianuarie 2019, vor avea…

- „Comisia Europeana considera inacceptabile atacurile personale asupra ambasadorului nostru de incredere de la Bucuresti, Angela Cristea. Ne asteptam ca ambasadorul nostru la Bucuresti sa fie tratat cu acelasi respect cu care il tratam pe ambasadorul Romaniei la Bruxelles. Nu vom permite ca ambasadorul…

- „Comisia Europeana considera inacceptabile atacurile personale asupra ambasadorului nostru de incredere de la Bucuresti, Angela Cristea. Ne asteptam ca ambasadorul nostru la Bucuresti sa fie tratat cu acelasi respect cu care il tratam pe ambasadorul Romaniei la Bruxelles. Nu vom permite ca ambasadorul…

- In primele 6 luni ale lui 2019, Romania va detine presedintia rotativa a Consiliului Uniunii Europene, iar preluarea va fi marcata, pe 10 ianuarie, de vizita, la Bucuresti, a presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, alaturi de Colegiul Comisarilor. La mijlocul lunii viitoare, premierul…

- Vizita lui Jean-Claude Juncker la Bucuresti, alaturi de Colegiul Comisarilor si un concert la Ateneu marcheaza, pe 10 ianuarie, preluarea de catre Romania a presedintiei Consiliului UE, arata site-ul www.romania2019.eu, dedicat presedintiei romane, lansat oficial vineri. Pe 10 ianuarie "ceremonia de…

- "Consider ca presedintia rotativa nu va fi influentata de catre MCV", a declarat Viorica Dancila miercuri la Bruxelles, intr-un interviu acordat televiziunii Antena 3. Premierul si membrii cabinetului sau au fost prezenti miercuri la Bruxelles, unde au avut mai multe intalniri cu oficiali…

- Președintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, a declarat, miercuri, dupa intalnirea cu premierul Viorica Dancila, ca intre Guvernul Romaniei și Comisie mai exista divergențe in privința statului de drept, insa acest lucru nu are legatura cu președinția Consiliului UE. Oficialul european s-a declarat…

- Ministrul afacerilor externe, Teodor Melescanu, i-a asigurat miercuri pe ambasadorii statelor membre UE la Bucuresti ca Romania este pregatita de preluarea Presedintiei Consiliului UE, in cadrul unui dejun de lucru organizat de Ambasada Republicii Austria in Romania, in contextul exercitarii Presedintiei…