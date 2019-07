Comertul ambulant pe plaja, sanctionat de politisti in statiunile Saturn, Eforie si Mamaia La data de 19 iulie a.c., in intervalul orar 10.00 12.00, politisti din cadrul Politiei municipiului Mangalia au desfasurat o actiune pentru prevenirea si combaterea activitatilor ilicite de comert pe raza statiunii Saturn.In acest context, politistii au legitimat 12 persoane, dintre care 8 au fost conduse la sediul politiei pentru verificari, fiind oprite pentru control 8 autovehicule. Totodata, au fost verificate doua societati comerciale.Au fost aplicate 11 sanctiuni contraventionale, in cuan ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

