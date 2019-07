Stiri pe aceeasi tema

- ​Ministerul Energiei a transmis Comisiei Europene o lista cu 14 proiecte propuse pentru finanțare prin schema EU-ETS, fiecare având o valoare de pâna în 12,5 milioane de euro. Potrivit unei directive europene din 2018, a fost instituit un mecanism financiar care presupune alocarea…

- Bugetul Primariei Capitalei a fost rectificat negativ cu 608 milioane lei, bugetul ramas fiind de 6,2 miliarde lei, potrivit unui proiect de hotarare aprobat de Consiliul General al Municipiului București.

- Compania Hidroelectrica, avand ca actionar majoritar statul roman prin Ministerul Energiei, estimeaza pentru acest an un profit net de aproape 824 milioane de lei si si-a stabilit un program de investitii de 532 mi...

- Un numar de 44 de proiecte de investitii in infrastructura de irigatii, cu o valoare de peste 12 milioane de euro, au fost finalizate pana in prezent prin intermediul Programului National de Dezvoltare Rurala 2014-2020, care ofera 100% sprijin public nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile,…

- Consilierii PSD transmit ca s-au saturat de ritmul de lucru al aparatului primariei, facut fara discernamant. Ei spun ca proiectul de buget le-a pus capac și se vor abține de la vot, dupa ce ani la rand au propus amendamente și proiecte și niciunul nu a fost transformat in realitate. Susțin…

- Proiecte din fonduri europene, in valoare de 420 de milioane de euro, au fost contractate sau sunt in curs de accesare, in exercițiul financiar 2014-2020, pentru dezvoltarea municipiului Cluj-Napoca.