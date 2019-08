Stiri pe aceeasi tema

- Fostul secretar general al PSD, Codrin Ștefanescu, ii avertizeaza pe cei din PSD, dupa Congresul in care Viorica Dancila a fost desmnata candidat la prezidențiale. Ștefanescu le transmite liderilor sa-și asume rezultatul final, pentru ca asta au ales in unanimitate.Citește și: SONDAJ CURS…

- Mihai Fifor a supus votului participanților la Congresul PSD de la Palatul Parlamentului numire Vioricai Dancila pentru a fi candidatul partidului in cursa pentru Cotroceni. Participanții la Congres au decis in unanimitate ca premierul Romaniei, Viroca Dancila, care ste și președintele PSD…

- Secretarul general al PSD, senatorul Mihai Fifor, a declarat, pentru Digi24, ca se retrage din alegerile interne pentru desemnarea unui candidat care sa reprezinte partidul la prezidentialele din toamna. El o va sustine pe liderul social-democratilor, Viorica Dancila, sa devina prezidentiabilul desemnat…

- Biroul Politic Național al PSD va avea loc marți, la Parlament, incepand cu ora 11:00. Social-democrații vor alege candidatul partidului pentru alegerile prezidențiale, urmand ca mai apoi propunerea sa fie validata in Comitetul Executiv, incepand cu ora 12:00, potrivit Mediafax. Oficial au…

- Viorica Dancila, presedintele PSD, a declarat luni ca va demisiona de la conducerea partidului in cazul in care candidatul social-democratilor la alegerile prezidentiale nu va ajunge in turul al doilea. "Daca candidatul PSD nu ajunge in turul II la alegeri (prezidentiale - n.r.), cu siguranta se impune…

- Congresul PSD pentru alegerea candidatului la alegerile prezidențiale va avea loc pe data de 3 august, au declarat surse din partid pentru agenția Mediafax.Pâna acum și-au anunțat intenția de a candida la alegerile prezidențiale președintele executiv al PSD Eugen Teodorovici, secretarul…

- Fifor a precizat, intr-o emisiune la Romania TV, ca in 3 august va fi organizat congresul pentru desemnarea candidatului PSD la alegerile prezidentiale.Liderul PSD, Viorica Dancila, a declarat, vineri, la Braila ca partidul va organiza un nou congres, la sfarsitul lunii iulie – inceputul…

- Presedintele PSD, Viorica Dancila, a anuntat vineri ca pe lista candidatilor la alegerile prezidentiale de anul viitor sunt mai multe nume din partid, liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, dar si un candidat independent. Ei urmează să fie incluşi în sondaje, iar candidatul la alegerile…