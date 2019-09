Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD Neamț, Ionel Arsene, susține ca social-democrații vor avea avea voturile sa treaca Guvernul prin Parlament.Ionel Arsene a declarat, inaintea ședinței Comitetului Executiv al PSD de la Mamaia, ca Guvernul nu va pica și ca se bazeaza pe voturi cand spune acest lucru. Citește…

- Presedintele CJ Neamt, Ionel Arsene, a semnat, vineri, un contract de finantare in valoare de peste 229 de milioane lei fara TVA, cu o asociere de opt firme din judet, pentru proiectarea si executia reabilitarii si modernizarii a 44 de drumuri judetene si poduri. Ionel Arsene a declarat ca fondurile…

- In timp ce toata lumea sta cu ochii pe jocurile facute pentru desemnarea candidaților la președinția Romaniei, in PSD se dau lupte grele pentru adevarata supremație in partid, cea a ministerelor unde se joaca sume imense de bani și care genereaza plus valoare. Cine are pe mana marile proiecte de infrastructura,…

- Social-democrații s-ar putea reuni in Comitetul executiv pe 22 iulie, printre subiectele de discuției fiind remanierea guvernamentala și prezentarea unor date din sondajele de opinie comandate de partid pentru alegerea prezidențiabilului, au declarat surse din PSD pentru MEDIAFAX.Referitor…

- Fara surprize de proportii, cum au fost de pilda la alegerea lui Mircea Geoana, in 2005, congresul PSD din iunie 2019 s-a desfasurat intre limitele trasate de premierul Dancila. In numele democratiei si libertatii de opinie, nicio clipa tabara Dancila nu a pierdut controlul. Un posibil rebel, un simbol…

- „Eu dezaprob o astfel de manifestare. Nu cred acest lucru (n.r. ca sunt de la organizația Teleorman), dar cine a facut acest lucru nu cred ca a procedat intr-un mod normal", a declarat Viorica Dancila, sambata, dupa Congresul PSD. Marian Oprișan a declarat ca liderii organizațiilor PSD Olt,…

- Premierul Viorica Dancila are de departe cele mai mari șanse sa fie aleasa președinte PSD la Congresul de sambata pentru ca este premier și istoria a invațat partidul ca apar probleme cand in funcția de prim-ministru și președinte PSD sunt persoane diferite, cum a fost cazul in mandatul lui Liviu…

- Președintele interimar al PSD, Viorica Dancila, ii susține pe liderul de grup al PSD de la Camera Deputaților, Daniel Suciu in funcția de președinte executiv și pe fostul ministru al tineretului, Marius Dunca, pentru funcția de secretar general al PSD, au declarat pentru Romania TV surse din partid.…