- Barbatul care si-a ucis sotia si cei doi copii, in luna martie a anului trecut, dupa ce i-a injunghiat in timp ce dormeau, a fost condamnat, joi, de Tribunalul pentru Minori si Familie Brasov la inchisoare pe viata. El este obligat sa achite daune morale de aproape 200.000 de euro catre familia sotiei…

- Fostul manager de la Manchester United, Jose Mourinho, a fost condamnat la un an de inchisoare in Spania, pentru frauda. Jose Mourinho are sanse mici sa petreaca acest an in inchisoare, in conditiile...

- Adrian Maxim a fost condamnat de Tribunalul Bihor la un an si opt luni de inchisoare cu suspendare, cu termen de supraveghere de patru ani si interzicerea unor drepturi. In perioada de supraveghere, sportivul va frecventa unul sau mai multe programe de reintegrare sociala derulate de catre serviciul…

- Un aiudean (Anyos Sebastian Daniel) de 34 de ani, predat autoritatilor din Spania in luna iulie din 2017, se dovedeste a avea un cazier impresionant in aceasta tara. Anyos Sebastian Daniel a fost predat, initial, in baza unui mandat european de arestare, pentru a executa o pedeapsa de 6 luni de inchisoare.…

- Cristiano Ronaldo a fost amendat cu aproape 19 milioane de euro si condamnat la 23 de luni de inchisoare intr-un proces de evaziune fiscala. Procesul a fost deschis in Spania, unde a jucat la Real Madrid.

- S112 ani si jumatate de inchisoare este pedeapsa record administrata de o instanta superiora din Spania unui roman dupa ce acesta si-a violat cele doua fiice si le-a lasat insarcinate. Decizia luata de Curtea Superioara din Castilla y Leon este definitiva.

- Un buzoian in varsta de 24 de ani a primit 5 ani de inchisoare cu executare dupa ce, alaturi de un prieten, a snopit in bataie un om al strazii. Fapta s-a petrecut in primavara acestui an, in municipiul Brașiv. Tanarul nu a mai ieșit din arest de pe data de 31 martie, fapta sa fiind considerata una…