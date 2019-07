Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (27 de ani) ocupa locul patru in clasamentul WTA. Patricia Țig (24 de ani) a jucat finala la BRD Bucharest Open și e protagonista celui mai spectaculos salt al saptamanii trecute, pana pe locul 264. Simona Halep și-a luat o scurta vacanța dupa titlul caștigat la Wimbledon. Romanca va reveni…

- Simona Halep a luat o optiune serioasa pentru a sasea calificare consecutiva la Turneul Campioanelor, dupa victoria de la Wimbledon. Romanca a debutat la WTA Finals in 2014, ajungand pana in ultimul act, apoi a inregistrat alte trei prezente pe tablou.In 2018, Simona a absentat de pe tablou…

- Simona Halep a declarat ca se simte "mai puternica mental" pentru "marea provocare" de a juca sambata impotriva Serenei Williams in finala turneului de la Wimbledon, al treilea de Mare Slem al anului, relateaza BBC. In semifinale, Halep a invins-o clar pe ucraineanca Elina Svitolina, 6-1, 6-3, calificandu-se…

- Simona Halep (7 WTA) a incheiat parcursul de vis al americancei Cori Gauff (15 ani, 313 WTA) la Wimbledon 2019. Romanca va avea o misiune complicata in turul urmator, cand va juca in fata unei sportive care o conduce la meciurile directe.

- WIMBLEDON 2019. "Antrenorul meu va analiza viitoarea adversara, eu nu stiu cu cine voi juca. Nu ma uit pe tabloul de concurs. Daca nu te uiti, nu simti presiunea. Eu vreau de fiecare data sa arat cea mai buna versiune a mea pe teren, la asta ma concentrez", a spus Simona Halep imediat dupa meci,…

- Simona Halep (27 de ani, 7 WTA) și Mihaela Buzarnescu (31 de ani, 47 WTA) se intalnesc astazi in turul secund de la Wimbledon, dupa ora 15:30. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Eurosport. liveTEXT de la 15:30 » Simona Halep - Mihaela Buzarnescu Duelul romanesc din turul secund de la Wimbledon…

- Simona Halep (27 de ani, 7 WTA) a fost eliminata de Angelique Kerber (31 de ani, 5 WTA), scor 4-6, 3-6, in optimile de finala de la Eastbourne. Halep va ramane pe locul șapte in clasament la startul turneului de la Wimbledon. Romanca ocupa aceeași poziție și in cursa pentru Turneul Campioanelor, cu…

- Simona Halep (27 de ani) a cazut pe locul 8 in clasamentul WTA. Cel mai spectaculos salt l-a facut australianca Ashleigh Barty (23 de ani), caștigatoarea de la Roland Garros, pana pe poziția secunda. Halep nu a izbutit sa iși apere titlul caștigat in 2018 la Roland Garros și a cazut cinci poziții in…