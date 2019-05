Cioloş avansează scenariul alegerilor anticipate pentru Parlament, odată cu alegerile locale de anul viitor :”Am câștiga vreo șase luni pentru români!” Liderul PLUS, Dacian Ciolos a vorbit, la Realitatea TV, joi seara, despre miza alegerilor europarlamentare si a referendumului din 26 mai. El a lansat scenariul alegerilor anticipate pentru Parlament, odata cu alegerile locale, in vara anului viitor, acesta urmand a fi rolul noului presedinte al Romaniei, de a negocia cu partidele o noua formula de majoritate in Legislativ. "Chiar daca, direct, aceste alegeri nu sunt pentru un nou Parlament, ele cu siguranța vor da un semnal pentru partidele din Parlament ca cetațenii Romaniei vor un alt guvern decat cel PSD-ALDE. Mi se pare firesc sa fie o… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

