- Cel putin 15 oameni au murit, printre care sase copii, in timpul unui asalt al fortelor de securitate din Sri Lanka impotriva unor presupusi jihadisti. Atacul a avut loc in noaptea de vineri spre sambata. 'Alti trei barbati' au fost gasiti morti in afara casei, fiind vorba, probabil, tot despre kamikaze,…

- Politia srilankeza cauta 140 de persoane suspectate de legaturi cu gruparea Statul Islamic (SI), care a revedicat atentatele de Paste, soldate cu 253 de morti, a anuntat vineri presedintele Maithripala Sirisena, totodata ministru de Interne si al Apararii, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Tineri…

- New Delhi a avertizat Sri Lanka cu privire la riscul unor atacuri sinucigase, cu mai multe saptamani inaintea atentatelor de Paste, in baza unor continuturi ”amenintatoare” legate de gruparea jihadista Statul Islamic (SI), aflate asupra unor suspecti arestati in India, a declarat o sursa la curent…

- Politia din Sri Lanka a arestat cel putin 24 de persoane, cetateni srilankezi, care sunt interogati de Departamentul de investigatii criminalistice, a precizat purtatorul de cuvant al politiei, Ruwan Gunasekara. Potrivit autoritatilor, trei atacuri impotriva unor biserici si trei impotriva…

- Conform unei declaratii publicate online de platforma jihadista Nashir News, atacul de sambata asupra Ministerului afgan al Telecomunicatiilor a fost comis de patru militanti ai Statului Islamic. Opt copii romani au fost prinși in infernul din Sri Lanka. Ministrul de Externe a facut anuntul …

- Fortele democratice siriene (FDS), dominate de luptatori kurzi si angajate in lupta impotriva gruparii Statul Islamic (SI), au lansat vineri asaltul final impotriva ultimei baze a jihadistilor in Siria, estul tarii, a anuntat purtatorul de cuvant al FDS, relateaza AFP preluata de Agerpres. …

- Fortele democratice siriene (FDS), dominate de luptatori kurzi si angajate in lupta impotriva gruparii Statul Islamic (SI), au lansat vineri asaltul final impotriva ultimei baze a jihadistilor in Siria, estul tarii, a anuntat purtatorul de cuvant al FDS, relateaza AFP. ''Dupa evacuarea…