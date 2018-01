Stiri pe aceeasi tema

- Regina Elizabeth a II-a a facut dezvaluiri despre dificultatile pe care le-a avut in ziua incoronarii, in cadrul unui documentar realizat de televiziunea BBC, in care a povestit despre greutatea coroanei sale si despre disconfortul pe care l-a avut calatorind intr-o trasura din aur, scrie The Guardian,…

- Despartire bomba in showbiz! Blonda care a devenit celebra dupa ce presa din Spania a dezvaluit ca l-a dat pe spate pe cel mai titrat fotbalist din peninsula, Cristiano Ronaldo, i-a dat papucii celebrului milionar alaturi de care a trait o frumosa poveste de dragoste timp de cativa ani.

- La 10 ianuarie, a murit artista Lucky Marinescu. Interpreta de muzica ușoara avea 83 de ani. Vestea trista a fost anunțata de fiul ei, care a transmis din Statele Unite un mesaj plin de durere și admirație pentru marea cantareața.

- Omul de afaceri Marcel Toader a luat o hotarare definitiva in procesul de divorț cu Maria Constantin. Marcel Toader și Maria Constantin au facut sa curga multa cerneala anul trecut, dupa ce s-a aflat ca divorțeaza. Omul de afaceri a scos atunci la iveala amanunte care mai de care mai șocante despre…

- Vestea mortii artistei Monalisa Pandelea a socat intreaga tara. Artista de make-up s-ar fi imbolnavit de un cancer la piele din pricina unui tratament de epilare definitiva, sustin apropiatii Monalisei. In vara trecuta, Monalisa a fost in vacanta la mare, in Grecia, si a stat la plaja, semn ca atunci…

- Mijlocașul Nicolae Stanciu, 24 de ani, are zilele numarate la Anderlecht, dupa ce nu intra in planurile nantrenorului Anamaria Prodan, agentul jucatorului, a dezvaluit ca Stanciu a refuzat sa revina la FCSB și sa se transfere la Besiktaș, dorind sa evolueze la Sparta Praga. "A primit mai multe oferte,…

- Nicolae Guta a petrecut Sarbatorile cu familia sa de la Petrosani. Nicolae Guta a petrecut Anul Nou in vila sa din Petrosani, acolo unde locuieste Nicoleta, una din fiicele sale. Ea si-a intampinat tatal alaturi de Ionica, proaspatul ei sot, cei trei pozandu-se apoi langa bradul de Craciun. Daca Nicoleta…

- Șoc in lumea televiziunii! Dana Grecu a divorțat de soțul ei, Bogdan, motivul fiind, potrivit jurnaliștilor de la B1tv, apariția unei alte femei mai tinere in viața barbatului. Pe contul de Facebook al fostului soț au aparut deja poze cu el și noua iubita, pe nume Ioana Toma.

- Adriana Bahmuteanu a inceput anul cu un anunt-soc! Vedeta si-a dat demisia de la Antena Stars si se retrage, cel putin temporar, din televiziune. Potrivit unor surse, se pare ca vedeta are motive intemeiate pentru care a luat aceasta decizie radicala. Ea are probleme de sanatate si nu mai poate continua…

- Este vorba despre Kamara si sotia lui, Oana, care se pare ca sunt in pragul divortului. Surse apropiate de cuplu sustin ca cei doi au decis sa mearga pe cai separate si sa se desparta, desi au impreuna un copil. Motivele ar fi destul de multe. Se pare ca cea care a fost cea mai hotarata sa faca primul…

- Sa fie anul 2018 cel al despartirilor? Dupa nici trei zile, in viata vedetelor se anunta deja momente grele. Unul dintre cele mai cunoscut cupluri din showbiz-ul romanesc este in pragul divortului si pare ca nimic nu mai poate salva situatia. Este vorba despre Kamara si sotia lui, Oana, care se pare…

- Fericire mare pentru Nicolae Guta si Cristina! Desi s-au certat de nenumarate ori, cei doi au reusit sa-si depaseasca problemele, iar acum sunt mai fericiti ca niciodata. Vestea care a schimbat totul a fost una care l-a inveselit enorm pe manelist. Cristina si Nicolae Guta urmeaza sa devina parinti!

- Relația dintre Nicolae Guța și Cristina, soția acestuia, pare sa fi reintrat intr-o pasa cat se poate de buna. Iar acum, dupa certuri fara sfarșit, cei doi par sa se iubeasca mai mult ca oricand. iar motivele sunt lesne de ințeles.

- Pe final de 2017, ne amintim de cei care anul acesta au trecut in neființa. Actori, deputați, oameni de cultura, profesori universitari, cu toții au lasat in urma cariere impresionante și realizari pe masura. Adevarate pierderi irecuperabile pentru domeniile in care au activat și de care ne vom aduce…

- Lovitura cu totul neasteptata data ieri de procurorii de la DNA Iasi: doi ofiteri de politie au fost trimisi in judecata pentru ca i-ar fi sunat pe agentii de la Rutiera sa le spuna sa nu amendeze cativa conducatori auto care au incalcat regulile de circulatie • Vestea procurorilor este cel putin surprinzatoare…

- Deși este normal sa te lupți in timp ce incepi sa crești in cariera ta, este regretabil ca ai conștientizat faptul ca au aparut nemulțumirile. Chiar daca mulți dintre noi avem momente...

- Cei care iși doresc sa devina Moș Craciun au un loc unde pot sa invețe acest lucru. In capitala Marii Britanii, și-a deschis porțile, ca-n fiecare an, o școala unde cursanții sunt „antrenați” pentru a deveni Moș Craciun, dar și unde invața despre „magia Craciunului”, relateaza AFP. Meseria de Moș Craciun…

- Handbalistele de la CSU Reșița au incheiat turul Diviziei A, Seria B, cu un meci in deplasare, pe terenul unei pretendente la promovare. Fara cateva jucatoare de baza, Adriana Voina (programata marți la operație de ligament incrucișat), Simina Vezentan, Gianina Iung și portarul Delia Roman,…

- Vestea pierderii Casei Memoriale “Elie Wiesel” in favoarea Institutului National pentru Studierea Holocaustului din Romania „Elie Wiesel” continua sa produca nemulțumiri in randul opiniei publice din Sighetu Marmației. Daca ieri ne-a fost trimisa scrisoarea deschisa redactata de jurnalistul Teofil Ivanciuc,…

- Reacția Amaliei Enache dupa crima de la metrou. Vedeta a postat un mesaj pe contul de socializare, cu puțin timp inainte ca suspecta sa fie prinsa de polițiști. Motivele care au impins-o pe criminala de la metrou sa comita oribila fapta de marți seara sunt in continuare invaluite in mister. Dupa mai…

- Nicolae Guta nu mai rezista langa Cristina si e hotarat sa bage divort si sa devina din nou un barbat liber. Manelistul trebuie sa plateasca insa bani greu daca vrea sa fie din nou burlac.

- Maria Ghiorghiu, clarvazatoarea care a prezis dezastrul de la Colectiv, are o noua viziune devastatoare. Prezicatoarei i s-a aratat in vis ca urmeaza un cutremur devastator. Vestea buna este ca nu va afecta Romania, insa sustine ca se va produce in zona de Est, Sud-Est. „In aceasta clipa dragilor, vad…

- Presedintele PSD si al Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, se declara, intr-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, "profund intristat" de vestea mortii Regelui Mihai, afirmand ca Regele Mihai "a luptat pentru o Romanie intreaga, democratica si europeana, care-si respecta propria traditie si propriile…

- Un bilet jucat la agentia 13-013 din Constanta a fost castigator la extragerea Loto 6/49 de duminica, 3 decembrie. Premiul cel mare, in valoare de peste 1,37 milioane de euro poate fi revendicat in termen de 90 de zile.

- Cristina, blondina care l-a luat de barbat pe celebrul Nicolae Guța, știe cu adevarat sa se distreze. Iar daca la evenimentele la care iși insoțește soțul zambește foarte rar și este reținuta, provocandu-l astfel pe manelist sa fie ”cuminte”, atunci cand este singura uita de... suparari.

- Ai probleme cu tensiunea arteriala? Nicio problema. Iti oferim cele mai bune sfaturi pentru a trece peste aceste dificultati. Acesta este fructul minune care tine tensiunea arteriala sub control. O „doza” zilnica de pepene ajuta la tinerea tensiunii arteriale sub control. Vestea buna, pentru cei care…

- Surpriza acestui comandament vine insa din Sectorul 4, acolo unde, potrivit primarului Daniel Baluța, se vor monta, pentru prima data in istoria sectorului, parazapezi pe una dintre cele mai aglomerate artere de circulație. Este vorba despre Șoseaua Berceni, tronsonul cuprins intre Aparatorii…

- Actrita Jennifer Lawrence, in varsta de 27 de ani, si regizorul Darren Aronofsky, in varsta de 48 de ani, s-au despartit dupa un an de relatie, informeaza The Hollywood Reporter. Jennifer Lawrence, de 27 de ani, și Darren Aronofsky, de 48 de ani, formau un cuplu de aproximativ un an, cand…

- Vestea ca avionul intirzie, primita cu muzica si dans pe un aeroport din Canada. Zeci de pasageri care urmau sa plece de la Toronto catre Labrador au dat o adevarata petrecere care a durat pina la decolarea aeronavei. In loc sa se enerveze cind au fost informati ca vor pleca mai tarziu, pasagerii…

- Familia unuia dintre membrii echipei de la "Visuri la cheie" se mareste! Vestea cea mare s-a aflat azi, in cadrul unui interviu. Unul dintre arhitecti a vrut sa pastreze micul secret departe de toti, insa replica data l-a dat de gol.

- “Beyonce de Romania” trece prin momente cumplite. Fosta iubita a lui Nicolae Guta a fost la un control medical, a aflat ca are mai multi noduli si ca este suspecta de cancer. Pentru a treia oara! A

- Mel Tillis, cântareț de muzica country și compozitor prolific american, a murit duminica la 85 de ani într-un spital din centrul Floridei din cauza unei insuficiențe respiratorie, relateaza EFE. De-a lungul carierei sale de peste șase decenii, Tillis, nascut la Tampa (Florida),…

- Magistratii ICCJ motiveaza ca au dispus achitarea fostului deputat Sebastian Ghita, acuzat de dare de mita, instigare la abuz in serviciu si spalare de bani si a fostului primar al Ploiestiului Iulian Badescu, pentru ca probele si declaratiile nu sunt suficiente pentru o solutie de condamnare, potrivit...

- Beyonce de Romania spune cum sa slabit Nicolae Guța. Beyonce de Romania l-a dat in judecata pe Nicolae Guța, celebrul cantareț de manele, pentru a obține custodia fetiței. Blonda a precizat aseara, pentru emisiunea „Wowbiz”, de la Kanal D , și care este motivul pentru care a luat aceasta decizie, dar…

- Vanatorii sustin ca recunosc exact ursii care trebuie impuscati deoarece stiu foarte bine efectivele pe care le gestioneaza. Specialistii se arata convinsi insa ca doar microciparea ar putea duce la identificarea sigura a unui urs.

- Beyonce de Romania, pe numele sau adevarat Madalina Dumitru, a avut o relatie tumultoasa cu celebrul manelist Nicolae Guta, alaturi de care are si o fetita. Blonda se pare ca nici azi nu l-a dat uitarii pe manelist si inca se gandeste la acesta. Ceea ce a postat este dovada clara!

- Ședința de guvern in care urmau sa se aprobe noile masuri fiscale, intre care trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat, programata pentru vineri, la ora 14:00, s-a amanat pentru luni, deoarece nu sunt gata toate avizele necesare....

- Wanda Nara, blonda care este casatorita cu fotbalistul lui Inter Milano, Mauro Icardi, și-a realizat doua noi tatuaje care îi sunt dedicate soțului ei, scrie Digisport. Wanda Nara este o împatimita a tatuajelor și recent și-a prezentat doua dintre cele mai noi desene. Blonda a…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat joi, ca nu a intalnit-o niciodata pe Codruta Kovesi, comentand astfel afirmatiile fostului lider al partidului Victor Ponta conform carora l-a vazut cu ochii sai si l-a auzit cu urechile sale cand se ruga de Laura Codruta Kovesi si de Florian Coldea sa il ajute cu…

- Marcel Toader a trecut prin clipe grele dupa ce s-a desparțit de Maria Constantin. A marturisit ca a ramas șocat cand ar fi descoperit dovezi ale infidelitații soției, insa a existat cineva care a fost alaturi de afacerist in toata aceasta perioada.

- Motivele omorului nu se cunosc exact, scrie observatorulph.ro. Cert este ca fapta s-a consumat sambata seara in jurul orei 22.00, iar poliția a fost anunțata abia luni, 23 octombrie cu privire la producerea ei. Citeste si NOAPTE DE GROAZA in Constanta. Un barbat si-a omorat in bataie tovarasul…

- Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV) va trimite permisele de conducere emise de serviciile din Bucuresti si judetul Ilfov la locuintele cetatenilor, prin Posta Romana, incepand cu 1 noiembrie, a anuntat vineri Ministerul Afacerilor Interne. Aceasta masura se aplica…

- Localnicii, dar și șoferii sau pasagerii mijloacelor de transport care astazi au tranzitat comuna Albota au avut parte de un tablou inedit: un mistreț, plimbandu-se nestingherit pe drumul național și prin parcarea unui terase din localitate. Un cetațean a postat in grupul Info Trafic Pitești o fotografie…