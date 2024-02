Frenezia de a cheltui banii publici fără discernământ continuă la Primăria Brașov. 20 de milioane de euro, amenajarea a două zone verzi Aflat la final de mandat, primarul Allen Coliban (USR) este disperat „sa faca” ceva, dupa 3 ani de in care nu a livrat nimic comunitații. Iși calca pe orgoliul nemasurat și spera sa reușeasca macar sa inceapa proiectele lasate „la cheie” de fostul primar George Scricparu, cu finanțare nerambursabila prin POR – AXA 4, de exemplu, despre care am scris in articolul de mai jos. Proiecte de peste 65,5 milioane de euro, finanțari nerambursabile aprobate de ADR Centru, lasate la final de mandat de Scripcaru. In ce stadiu se afla Pe de alta parte, tot pe ultima suta de metri, Primaria Brașov are un apetit… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

