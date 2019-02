Stiri pe aceeasi tema

- Madonna, pe scena Eurovision 2019? Madonna este pe cale sa semneze un contract ce o va duce direct pe scena Eurovision! Multi-miliardarul Sylvan Adams a acceptat sa plateasca o suma deloc de neglijat pentru ca Madonna sa sustina un show pe scena Eurovision 2019, eveniment ce va avea loc la Tel Aviv…

- A trecut de un prim hop! Mirela Vaida a reușit sa treaca de semifinalele Eurovision și sa ia drumul finalei naționale. Nu a fost ușor, insa, vedeta avand niște mici probleme, pe care chiar ea le-a recunoscut.

- Mirela Vaida participa a doua oara la Eurovison, doar ca de data asta este insarcinata. Prin urmare, și-a pregatit o ținuta de scena adaptata burticii proeminente, de 7 luni, și a renunțat la tocuri. Fosta prezentatoare TV este entuziasmata ca va ajunge in orașul natal, unde duminica are loc prima semifinala…

- Mirela Vaida a explicat ce o face sa aiba o silueta de invidiat: "Probabil ca este ritmul vietii... Mananc dezorganizat". Intrebata daca secretul consta in mult amor, tinand cont de faptul ca asteapta al treilea copil, Mirela Vaida a spus: "Aia care fac mult amor stiu sa se pazeasca, aia care…

- Mirela Vaida a decis sa spuna lucrurilor pe nume dupa ce s-a scris ca ar fi fost data afara de la Antena 1 și ca ar fi semnat cu alt post TV. Mirela Vaida a incheit colaborarea cu postul de televiziujne Antena 1. deranjata de faptul ca s-a spus ca ar fi fost data afara și ca ar fi semnat cu o alta televiziune,…

- Mai are putin xi naxte, partipE la Eurovision xi nu se oprexte aici! Mirela Vaida a mErturisit in platoul emisiunii lui Mihai Morar, "REi Da Buni", cE panE la 40 de ani, xi-ar dori sE rEmanE insErcinatE pentru a patra oarE.

- Oana Pellea si Mircea Rusu revin pe scena ARCUB in comedia romantica "Frumos e in septembrie la Venetia", dupa Tudor Mazilu, in regia Marianei Camarasan, in premiera, pe 18 ianuarie, de la ora 19.00, la Sala Mare, arata un comunicat remis MEDIAFAX.

- Cu ocazia aniversarii de 25 de ani pe scena, Horia Brenciu a ținut un concert de zile mari, presarat cu tot felul de surprize. Mana pe microfon a pus-o și Mirela Vaida, care s-a urcat in fața publicului și a cantat alaturi de indragitul artist.