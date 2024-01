Laura Cosoi urmeaza sa devina mama pentru a patra oara, insa ultimele doua saptamani a trecut prin momente mai grele. Actrița este racita și gestioneaza cu greu toate lucrurile pe care le are de facut.La inceputul acestui an, Laura Cosoi anunța ca este insarcinata pentru a patra oara. Actrița a avut un final de an foarte greu, pentru ca mama ei s-a stins din viața, iar suferința este foarte mare chiar și acum. Deși a pierdut-o pe ființa care i-a dat viața, Laura Cosoi va aduce in curand pe lume cel de-al patrulea copil al sau. Ultimele saptamani au fost destul de grele pentru actrița, care se…