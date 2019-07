Stiri pe aceeasi tema

- DIICOT Craiova a dispus retinerea pentru 24 de ore a inculpatului Gheorghe Dinca, barbatul din Caracal suspectat de uciderea adolescentei de 15 ani din localitatea Dobrosloveni, judetul Olt, acesta urmand a fi prezentat Tribunalului Dolj cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile.…

- DIICOT Craiova a preluat de la Parchetului de pe langa Tribunalul Olt ancheta in dosarul disparitiei fetei de 15 ani din Dobrosloveni, judetul Olt, pentru a-l reuni cu un dosar privind disparitia unei alte adolescente de 18 ani, a declarat, prim-procurorul DIICOT Craiova, Ionut Ciprian

- In cursul noptii, dosarul penal privind cauza din Caracal a fost preluat de DIICOT, iar, la ora transmiterii stirii, principalul suspect- Gheorghe Dinca- de 57 de ani, este audiat la Craiova. DIICOT Craiova are in lucru si dosarul in care se cerceteaza si disparitia Luizei Mihaela Melencu. Fata a fost…

- Parchetul de pe langa Tribunalul Olt va declina catre DIICOT Craiova competenta in ancheta privind disparitia fetei de 15 ani din Caracal, potrivit unor surse judiciare. Suspectul, un barbat de 66 de ani din Caracal, care ar fi luat in masina fata din Dobrosloveni, a fost condus vineri…

- Oficialii DIICOT au anuntat vineri, 26 iulie, ca au declinat catre Parchetul de pe langa Tribunalul Olt un dosar avand ca obiect disparitia Luizei Melencu, una dintre cele doua presupuse victime ale criminalului din Caracal.

- Procurorul general, Bogdan Licu, a revenit cu informații, vineri, despre dosarul de la DIICOT in cazul dispariției precedentei fete, precizand ca a vorbit cu cei din Direcție și ca nu exista o lista cu suspecți in acea cauza."La intervenția precedenta, in toata aceasta nebunie informaționala,…