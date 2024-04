Un bărbat din Gorj și o femeie din Craiova, reținuți pentru șantaj în formă continuată Un barbat din Gorj și o femeie din Craiova au fost reținuți de polițiștii gorjeni pentru șantaj in forma continuata. Polițiști din cadrul Politiei Municipiului Targu Jiu au fost sesizați de o localnica de 46 de ani, despre faptul ca in zilele de 8 și 11 aprilie, a fost contactata, prin intermediul unei aplicații de mesagerie, de catre o persoana necunoscuta, care i-a comunicat faptul ca deține poze in ipostaze indecente cu ea, pe care le va distribui sub forma de pliante, solicitandu-i acesteia, foloase material, pentru a nu duce la indeplinire faptele. Suma de bani și telefoanele folosite la… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

