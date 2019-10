Stiri pe aceeasi tema

- Cantareața Elena Ionescu a avut o noua reacție dupa divorțul de partenerul ei de viața, Dragoș Stanciu. Elena Ionescu și partenerul ei de viața, Dragoș Stanciu, au decis de curand sa divorțeze. Cei doi au impreuna un copil, un baiețel pe nume Razvan. Dragoș Stanciu are o noua relație in prezent cu o…

- Angel Di Maria (31 de ani) i-a inlocuit cu brio pe marii absenți Neymar, Mbappe și Cavani in PSG - Real Madrid 3-0 și are cifre impresionante: 74 de goluri și 70 de assisturi in 4 ani la Paris. Este al treilea jucator cu „dubla” impotriva Barcelonei și Realului in Liga Campionilor. Nici Neymar, nici…

- Elena Ionescu a facut primele declarații dupa ce s-a aflat ca fostul ei partener de viața are o noua relație. Elena Ionescu și partenerul ei de viața, Dragoș Stanciu, au decis de curand sa divorțeze. Cei doi au impreuna un copil, un baiețel pe nume Razvan. Potrivit spynews.ro, fostul partener de viața…

- Mircea Moldovan este unul dintre cei mai frumoși barbați din showbizul romanesc. Prezența sa la Insula Iubirii l-a transformat intr-o adevrata ținta pentru fetele frumoase din București, dar și pentru concurentele din reality-show-ului la care participa.

- Alpinistul Zsolt Torok, cel care s-a stins din viața in urma cu puțin timp, a fost un apropiat al emisiunii „Neatza cu Razvan și Dani”. Ori de cate ori putea, temerarul venea in studioul matinalului pentru a le dezvalui baieților despre varfurile cucerite

- Aurel a fost unul dintre cele mai controversate personaje de la „Insula Iubirii”. Dupa ce și-a inșelat iubita, pe Alexandra, alaturi de care a venit in Thailanda, in sezonul trecut, barbatul s-a indragostit de Diana, fosta iubita a lui Ben și o alta concurenta a show-ului. In cele din urma, cei doi…

- Aseara, in cel mai nou episod Insula Iubirii, de la Antena 1, la Minitel, Gia a asistat la ceremonia focului unde i-au fost prezentate imagini cu cel mai revoltator comportament la care insula a fost vreodata martora. Femeia care iși pusese drept limita implicarea afectiva a partenerului ei intr-o relație…

- Dupa controversata experienta de la "Insula Iubirii", pare ca Aurel si-a gasit linistea sufleteasca! O fotografie postata alaturi de o blondina pe retelele de socializare a starnit curiozitatea fanilor emisiunii, iar Aurel a marturisit pentru Spynews.ro ca, intr-adevar, domnisoara este iubita lui, dar…