- Ziua de luni incepe cu multa energie la Neatza cu Razvan și Dani. Ramona Olaru și-a amuzat colegii cu gluma zilei. Asistenta TV nu da niciodata greș cand vine vorba despre acest lucru și știe sa aduca zambetele pe buze in platoul emisiunii.

- Ramona Olaru reușește sa aduca buna dispoziția in platoul de la Neatza cu Razvan și Dani. Asistenta TV a starnit hohote de ras cu gluma rostita in aceasta dimineața, facand referire la persoanele pe care le cunoaște.

- Ramona Olaru a avut parte de o surpriza emoționanta in ediția de astazi, 6 noiembrie 2023, a emisiunii Neatza cu Razvan și Dani de la Antena 1. Asistenta TV iși sarbatorește ziua de nume. Iata cum a fost surprinsa in aceasta zi speciala!

- In ediția din aceasta dimineața de la Neatza cu Razvan și Dani, Ramona Olaru a fost cea care le-a adus zambetul pe buze colegilor, dupa ce a dezvaluit gluma zilei. Asistenta TV a marturisit detalii din trecutul ei cu privire la relații.

- Ediția din aceasta dimineața, 21 noiembrie, de la Neatza cu Razvan și Dani a inceput cu o gluma a Ramonei Olaru. Asistenta TV a impartașit cu colegii ei un banc de sezon. Aceștia s-au amuzat foarte tare. Iata ce gluma a dezvaluit vedeta in emisiune!

- Multe vedete au intervenit in scandalul manelișilor, iar printre acestea se afla și Ramona Olaru. Ei bine, in aceasta dimineața, la Neatza cu Razvan și Dani, asistenta TV a transmis un mesaj in tot acest scandal. Iata ce a spus vedeta despre acest subiect!

- Așa cum și-a obișnuit colegii de platou și pe telespectatori, Ramona Olaru a inceput emisiunea din aceaata dimineața cu o noua gluma! Asistenta TV a renunțat la glumele despre alte categorii de persoane și a trecut direct la autorironie. Iata cum au reacționat colegii sai.

- Ramona Olaru prefera sa fie discreta atunci cand vine vorba de relația cu noul iubit. Asistenta TV spune ca a fost dragoste la prima vedere și ca și-a gasit liniștea alaturi de actualul partener. Barbatul nu ezita sa o rasfețe pe vedeta ori de cate ori are ocazia, iar in urma cu ceva timp, au plecat…