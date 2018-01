Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (27 de ani) s-a calificat în turul secund de la Australian Open, primul Grand Slam al anului, dupa ce a învins-o cu 7-6, 6-1 pe australianca Destanee Aiava. Întrebarea care-i preocupa acum pe foarte mulți oameni din lumea tenisului, și nu…

- Jucatoarea noastra Simona Halep a declarat ca a simtit o durere puternica pe teren la glezna stanga. Halep a facut declaratia, marti, intr-o conferinta de presa, dupa meciul cu Destanee Aiava de la Australian Open 2018.

- Simona Halep a declarat, marti, dupa accidentarea suferita in meciul cu Destanee Aiava, ca este ingrijoarta deoarece a mai avut probleme la glezna. Halep s-a accidentat la aceeasi glezna in 2014, in meciul disputat chiar cu viitoarea adversara de la Melbourne, Eugenie Bouchard, in semifinalele turneului…

- Simona Halep (26 de ani), locul 1 WTA, și Destanee Aiava (17 ani), poziția 193 in lume, se vor intalni, astazi, de la ora 05:30, in primul tur al Australian Open. Caștigatoarea acestui meci o va intalni in turul doi pe invingatoarea dintre Eugenie Bouchard și Oceane Dodin. Aceasta va fi prima intalnire…

- Intrata in a 15-a saptamana ca lider al ierarhiei WTA, Simona Halep (26 de ani) a primit o lovitura teribila. Aflata la Melbourne, acolo unde participa la Australian Open, primul turneul de Mare Slem din acest an, constanteanca a patit-o pe plan financiar.

- In aceasta noapte, deja, au inceput la Melbourne meciurile de pe tabloul principal al primului turneu de Grand Slam al anului, Australian Open. In prima zi, pe tabloul feminin s-au programat meciurile din jumatatea inferioara, astfel ca au evoluat Irina Begu, Monica Niculescu si Mihaela Buzarnescu,…

- Simona Halep, locul 1 WTA, se pregatește de Australian Open 2018, turneu la care va debuta marți dimineața, in jurul orei 05:30, cu australianca de 17 ani Destanee Aiava, locul 193 WTA Romanca a vorbit, intr-un interviu pentru organizatori, despre primul locul 1 și despre traseul pe care-l are la competiția…

- Simona Halep (26 de ani), locul 1 WTA, se afla in aceste zile la Melbourne, acolo unde se pregateste sa debuteze la Australian Open, primul turneu de Mare Slem al anului. In primul tur al competitiei de Antipozi, jucatoarea din Constanta o va intalni pe Destanee Aiava (17 ani), locul 193 mondial, reprezentanta…

- Dezvaluiri fara precedent despre viitoarea adversara a Simonei Halep. Aceasta a facut destainuiri socante din viata personala. Simona Halep o va intalni in primul tur de la Australian Open pe Destanee Aiava (17 ani), pozitia 193 in lume, reprezentanta gazdelor. Sportiva de la Antipozi are o poveste…

- Simona Halep, locul 1 WTA, se pregatește de Australian Open 2018, unde este princepala favorita. Romanca va juca marți in turul 1 cu australianca de 17 ani Destanee Aiava, locul 193 WTA. Astazi, dupa antrenament, Simona a avut partea de o surpriza. Halep a fost vizitata de trei supereroi, Ant Man, Spiderman…

- “Dragi prieteni, in ceea ce priveste noul partener tehnic, de imbracaminte, doresc sa va anunt ca nu e nimic semnat deocamdata si ca managementul meu este inca in discutii cu mai multe companii iar in momentul in care se va concretiza ceva va asigur ca veti fi primii care veti afla. Partea de outfit…

- Potrivit RTV, toate agentiile o considera pe Garbine Muguruza drept jucatoarea cu cele mai mari sanse de a triumfa la Melbourne, desi aceasta se afla abia pe locul 3 in lume, dupa Simona Halep si Caroline Wozniacki. Mai mult decat atat, a doua favorita este jucatoarea ceha Karolina Pliskova, numarul…

- Simona Halep (26 de ani), locul 1 WTA, a ajuns de cateva zile la Melbourne si se pregateste intens pentru debutul la Australian Open, primul turneu de Grand Slam din acest an. Sportiva noastra ii are alaturi de antrenorii Darren Cahill si Andrei Pavel, dar si pe preparatorii fizici Teo Cercel si Stefan…

- Jucatoarea belarusa de tenis Victoria Azarenka, locul 210 mondial si laureata a turneului in 2012 si 2013, si care primise o invitatie pentru a participa la Openul Australiei, nu va participa la primul turneu de Grand Slam al anului 2018, din perioada 15-28 ianuarie."Din pacate, Victoria nu…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a declarat, pentru site-ul WTA, ca se simte incarcata si pregatita inaintea primului turneu de Mare Slem al anului, Australian Open. "Am avut patru saptamani de vacanta. Am iesit aproape in fiecare zi cu prietenii mei. Nu m-am…

- SIMONA HALEP - Ying-Ying Duan LIVE VIDEO 2018: Simona Halep are sanse mari sa ramana pe primul loc al clasamentului WTA si dupa primele turnee jucate in noul sezon. SIMONA HALEP - Ying-Ying Duan LIVE VIDEO 2018 Simona Halep isi poate asigura inca o saptamana pozitia de lider WTA daca…

- Sportiva spaniola Garbine Muguruza, locul 3 mondial, a abandonat in turul doi la Brisbane, din cauza unor crampe musculare, in meciul cu jucatoarea croata Aleksandra Krunic (locul 53 WTA), la scorul de 5-7, 7-6 (3), 2-1, potrivit news.ro.Garbine Muguruza ar fi putut urca pe primul loc mondial…

- Simona Halep a devenit numarul unu mondial la sfarșitul anului trecut și la fel poate ramane și dupa turneul de la Shenzhen. Jucatoarea noastra poate profita de abandonul Garbinei Muguruza, numarul doi mondial, din "optimile" turneului de la Brisbane (Australia). Aceasta a simțit crampe musculare și…

- Jucatoarea americana de tenis Serena Williams, fost numar 1 mondial si care a nascut o fetita in acest an, este pregatita sa revina in activitate la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului, a anuntat directorul turneului, Craig Tiley."Are viza, este inscrisa, se antreneaza.…

- Fostul lider mondial Serena Williams nu a luat o decizie în privința participarii sale la primul turneu de Mare Șlem al anului, Australian Open, în timp ce rusoaica Svetlana Kuznețova, numarul 12 mondial, este incerta dupa ce a suferit o operație la

- Dupa ce a nascut o fetita in luna septembrie, Serena Williams (36 de ani) revine in circuitul WTA. Jucatoarea americana intenționeaza sa-si reia activitatea la inceputul anului viitor, la Australian Open, primul turneu de Mare Șlem din 2018. Simona Halep, locul 1 mondial, nu a fost deloc blanda atunci…