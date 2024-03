Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep a fost invinsa de spaniola Paula Badosa, cu 1-6, 6-4, 6-3, marti, in prima runda a turneului WTA 1.000 de la Miami (Florida), dotat cu premii totale de 8.770.480 de dolari, in meciul sau de revenire in circuitul profesionist, dupa o absenta de un an si jumatate,…

- Jucatoarea britanica de tenis Emma Raducanu s-a retras din turneul Miami Open din cauza unei accidentari la spate. Tot la Miami, Simona Halep o va infrunta marți, 19 martie, pe spaniola Paula Badosa, in prima partida dupa ce romanca a fost suspendata pentru dopaj. Ana Bogdan va juca impotriva cehoaicei…

- Simona Halep (32 de ani) se pregatește de revenirea pe teren, la turneul de la Miami. Iar la antrenamentul de dinainte primului meci, cu Paula Badosa (26 de ani, 73 WTA), din Spania, a fost atent supravegheata de fostul antrenor, Darren Cahil (58 de ani). Simona Halep (32 de ani) debuteaza azi in turul…

- Simona Halep revine pe teren dupa un an si jumatate. Beneficiara unui wild card, Halep va juca in primul tur de la Miami Open, marti, de la ora 22.00, impotriva spaniolei Paola Badosa, locul 73 mondial. Meciul este programat pe terenul central. Halep si Badosa au mai fost adversare…

- Dupa o pauza de 19 luni, Simona Halep, fosta numar 1 mondial timp de 64 de saptamani și caștigatoare a doua titluri de Grand Slam, se pregatește sa revina in circuitul profesionist la Miami Open. Decizia Curții de Arbitraj pentru Sport (CAS), de a-i reduce interdicția de patru ani pentru dopaj intenționat…

- Simona Halep a primit un wild card pentru a participa la Miami Open, primul turneu pentru ea dupa suspendarea de noua luni pentru dopaj. Fosta lidera mondiala o va intalni marți, 19 martie, pe Paula Badosa din Spania, o jucatoare pe care a mai infruntat-o de doua ori in cariera, dar acum calculele hartiei…

- Simona Halep va reveni pe teren la Miami, iar prima sa adversara dupa o pauza de un an și 7 luni va fi Paula Badosa din Spania, 73 WTA. Meciul va avea loc in aceasta noapte, insa ora de start nu se cunoaste cu exactitate.Simona Halep nu mai e in acest moment in clasamentul WTA, așa ca a fost nevoie…

- Jucatoarea romana Sorana Cirstea a pus umarul la doua victorii ale echipei sale, Falcons, insa aceasta a fost invinsa de Kites la general, cu 33-30, vineri, la turneul demonstrativ World Tennis League, care are loc la Abu Dhabi (Emiratele Arabe Unite), potrivit Agerpres.La dublu feminin, Cirstea…