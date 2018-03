Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne a scris, joi, pe Facebook, dupa ce a mers in zonele afectate de inundatii, ca mai este nevoie de mult timp ca birturile sa nu mai fie pline, precizand ca a vorbit cu mai multi oameni care probabil "sarbatoareau 15 martie".

- Ministrul de Interne a anuntat, luni, ca MAI considera necesara introducerea platii orelor suplimentare pentru angajatii din subordine, Carmen Dan precizand ca, daca amendamentele care prevad acest lucru, sunt adoptate in Parlament, primele plati vor putea fi facute in iulie 2018. „Am…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, vineri seara, ca a fost identificat un nou mecanism de testare psihologica a politistilor, in baza unei fise de semnalare prin care psihologul poate sa-si adapteze bateriile de teste atunci cand efectueaza testarea acelei persoane. Reamintim faptul ca, urmare…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, ca a fost identificat un nou mecanism de testare psihologica a politistilor, in baza unei fise de semnalare prin care psihologul poate sa-si adapteze bateriile...

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a sustinut joi ca Jandarmeria nu a preluat atributiile SPP si ca situatia premierului Viorica Dancila, careia i-a fost asigurata protectie de catre Jandarmerie, a fost una „excepționala”. „Avem o legislație clara, se stipuleaza clar cine asigura paza și protecția…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan,vine cu noi precizari in scandalul iscat dupa ce sindicalistii au acuzat faptul ca pentru mii de politisti salariile scad, ca urmare a "revolutiei fiscale". Intrebata de jurnalisti despre acest subiect, Carmen Dan le-a atras atentia acestora ca desi pentru unii remuneratiile…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, i-a solicitat sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, revocarea detasarii celor doi politisti care apar in inregistrarile care privesc activitatea DNA – Serviciul Teritorial Ploiesti, a anuntat, miercuri, MAI. Potrivit unui comunicat al MAI, este vorba ...

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, miercuri, ca sporul de 40% de care au beneficiat in 2017 aproape 8.000 de politisti nu a fost taiat, ci a fost valabil, potrivit legii, doar pana in decembrie 2017, iar interpretarea disparitiei acestuia ca o taiere a salariilor este „o manipulare”.…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a aprobat miercuri printr-un ordin mai multe modificari ale unor sporuri penru politisti, iar de la 1 martie, peste 3.000 de politisti vor primi in premiera un spor de risc, alti 25.000 de politisti vor primi acest spor majorat de la 5% la 10%. In schimb, 8.000 de…

- Jurnalistul Alexandru Cautiș a comentat pe Facebook despre „episodul microfonul” gasit in casa ministrului de Interne, Carmen Dan, acuzand-o pe aceasta ca „a mințit o țara intreaga”.

- Deputatul PSD Ioana Bran, propusa ministrul Tineretului si Sportului, a transmis vineri, pe contul sau de Facebook, ca nu se lasa pana cand nu va reda sportului romanesc demnitatea pe care o merita, propunandu-si sa fie un ministru care va uni. "Voi fi un ministru care se va dedica in…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, vineri, ca nu a fost finalizat raportul privind modul in care a actionat Jandarmeria la protestul de duminica trecuta din Bucuresti, iar verificarile interne continua."Inca nu s-a finalizat raportul, dupa fiecare misiune facem o analiza a modului…

- Demisia premierului Mihai Tudose in opinia liderilor politici din Romania: Alina Gorghiu, lider PNL: PSD ar trebui sa-și dea demisia fiindca nu guverneaza in beneficiul Romaniei, ci al lui Liviu Dragnea. "Al doilea Guvern PSD daramat tot de PSD pentru pofta ce-a poftit-o Daddy Dragnea. Penibil, nu?…

- Carmen Dan este dispusa sa demisioneze, daca partidul o va cere in Cex-ul PSD din 15 ianuarie . Declarația vine chiar de la ministrul de Interne și a fost facuta inainte de ședința. „Daca partidul imi va cere, voi face asta”, a spus Carmen Dan, intrebata de jurnalisti daca va demisiona din functia…

- Ministrul de Interne primeste critici peste critici dupa scandalul declansat dupa ce a cerut demiterea sefului Politiei. Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a declarat, la Digi24, ca ministrul Carmen Dan nu mai poate ramane in functie dupa aceasta criza. Mai mult decat atat, sustine el, „PSD nu are…

- Niculae Badalau a facut o afirmatie soc intr o emisiune tv legata de scandalul din PSD. Presedintele executiv al partidului sustine ca, luni, trebuie sa se decida cine pleaca: fie premierul Mihai Tudose, fie ministrul de Interne, Carmen Dan, scrie Romania TV.Exista o disputa de partid care a fost accentuata…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a venit cu noi explicații și a precizat ca a cerut demisiile șefilor din Poliție pentru ca nu s-au respectat procedurile. Ministrul de Interne susține ca demisia lui Bogdan Despescu a fost ceruta pentru ca din 2009 și pâna în 2018 niște dosare au fost…

- Oganizația PSD Vaslui solicita întnirea de urgența a Comitetului Executiv. Luni sau marți este data propusa pentru aceasta ședința. Organizația s-a întrunit vineri în prezența lui Liviu Dragnea. Ședința a fost convocata pentru soluționarea tensiunilor acumulate în interiorul…

- Liviu Dragnea, liderul PSD, a anuntat ca va convoca cat mai repede un CEX pentru a lamuri situatia din interiorul partidului, informeaza Antena3.ro. Ministrul de Interne, Carmen Dan, si premierul Mihai Tudose sunt in momentul de fata in conflict deschis, un conflict in interiorul cabinetului generat…

- Liderul PMP, senatorul și ex-președintele Traian Basescu, susține in conflictul dintre premierul Mihai Tudose și ministrul de Interne, Carmen Dan, „Constituția Romaniei este facuta pulbere”. Basescu susține intr-o postare pe Facebook ca Tudose ar fi trebui sa ceara președintelui Klaus Iohannis revocarea…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, urmeaza sa prezinte public, in declaratia programata joi seara, acceptul initial al lui Catalin Ionita de a prelua sefia Politiei Romane, desi ulterior a facut raport prin care refuza aceasta numire. ”Carmen Dan urmeaza sa prezinte public dosarul inaintat…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, este asteptat joi la audieri la Parchetul General, in dosarul "Microfonul". Amintim ca pe 30 noiembrie ministrul de Interne a anuntat ca a facut o plangere la Politie, dupa ce ar fi descoperit in locuinta sa un dispozitiv de inregistrare. "Am descoperit dispozitivul…

- Pensionarii din politia judetului Buzau o critica dur pe Carmen Dan, ministrul de Interne, pentru gestionarea defectuoasa a cazului politistului pedofil. Fostul comandant al IPJ Buzau, Marin Ion, a scris pe Facebook ca a ”vazut un ministru cu o prestatie lamentabila” iar Marian Serbulea, fost ofiter…

- Victor Ponta a intervenit, miercuri, în scandalul momentului. Fostul premier îi transmite lui Dragnea ca ministrul Carmen Dan trebuie sa plece de urgența din funcție. "Situatia de azi este cea mai rea posibila : pentru oamenii care vor si au nevoie sa aiba incredere in Politie,…

- Premierul Mihai Tudose a avut o discutie cu ministrul de Interne, Carmen Dan, dupa sedinta de Guvern de miercuri in care a anuntat nu il va demite pe seful Politiei Romane, asa cum i-a ministrul, ci i-a solicitat acestuia un plan de masuri.

- Premierul Mihai Tudose va fi fata in fata cu ministrul de Interne, Carmen Dan, la sedinta de guvern care este asteptata sa inceapa la ora 13.00, la care seful Guvernului urmeaza sa anunte ce a decis in privinta sefului Politiei Romane.

- Catalin Ionița refuza numirea in fruntea Poliției Romane, potrivit unor surse. Numele chestorului Catalin Ionița a fost propus de ministrul de Interne, Carmen Dan. Carmen Dan a propus demiterea șefului Poliției Romane, Bogdan Despescu , in urma scandalului iscat in cazul polițistului pedofil Eugen…

- Oana Pellea a criticat-o dus pe Carmen Dan, dupa ce ministrul de Interne i-a cerut demisia lui Radu Gavriș, șeful Serviciului Omoruri din cadrul Poliției Capitalei.Citește și: Un fost ministru deconspira adevaratul MOTIV pentru care Carmen Dan il vrea afara pe șeful Serviciului Omoruri: 'Se…

- Seful Politiei Romane, Bogdan Despescu, a ajuns, miercuri dimineata, la Guvern, unde are discutii cu premierul. Intalnirea are loc in contextul in care ministrul de Interne, Carmen Dan, a cerut, marti, demiterea acestuia.

- Intr-o intervenție telefonica la emisiunea „Ediție speciala” de la Romania TV, Dan Andronic susține informațiile publicate de Evenimentul Zilei despre dezvaluirea momentului: Ministrul de Interne, Carmen Dan ar fi inscenat scandalul cu microfonul „gasit” in casa acesteia, conform unor surse din cadrul…

- Politistul Marian Godina si fostul sef al BCCOA Alba Iulia, Traian Berbeceanu, s-au declarat solidari cu seful Serviciului Omoruri, din Politia Capitalei, comisarul-sef Radu Gavris, cel care a coordonat echipa care l-a capturat pe pedofilul Eugen Stan, caruia ministrul de Interne, Carmen Dan, i-a…

- "Scandalos, absolut scandalos cazul pedofilului din Poliție. Mi se pare absolut ireal ce aflam de la o ora la alta. Totuși, acel monstru a fost acoperit 3 zile de catre șefii și colegii sai. Ce Legislație este asta in care oamenii aștia se acopera unii pe alții in Instituțiile Statului din Romania,…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a trimis premierului Mihai Tudose propunerea de demitere a șefului Poliției Romane, Bogdan Despescu. Premierul Mihai Tudose afirma ca decizia va fi luata maine.„Maine o sa am o discuție cu el (cu Bogdan Despescu - n.r.). Dupa discuția cu el voi lua o decizie”,…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, cere schimbarea șefului de la ”Omoruri”, Radu Gavriș, cel care a criticat dur schimbarile la Codurile Penale. Ofițerul a declarat, in cadrul unui interviu televizat ca ”va trebui sa punem pedofilul fața in fața cu victima”. „Aștept ca Serviciul Omoruri sa extinda cercetarile…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a transmis un mesaj ferm intr o conferinta de presa, prin care si a exprimat nemultumirea cu privire la explicatiile pe care le a primit din partea Politiei Romane in cazul politistului acuzat de pedofilie. Aceasta a mai mentionat ca are asteptari foarte mari de la…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a anuntat marti ca i-a cerut premierului imputernicirea pe o perioada de sase luni in functia de sef al Politiei Romane a chestorului principal Catalin Ionita, in conditiile in care a solicitat schimbarea lui Bogdan Despescu, ca urmare a cazului agentului acuzat de…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, marti, dupa verificarile efectuate ca urmare a arestarii politistului suspectat de pedofilie, ca in majoritatea unitatilor Politiei se folosesc teste psihologice fara licenta si a solicitat refacerea intregii proceduri de testare. „Am discutat…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a trimis premierului Mihai Tudose propunerea de demitere a șefului Poliției Romane, Bogdan Despescu.”Am cerut cateva clarificari de la conducerea Poliției Romane. Am constatat ca Poliția Romana a facut o informare foarte rapida rin cadrul IGPR. Niciun…

- Bogdan Despescu, seful Politiei Romane, a fost demis din functie de catre Carmen Dan, ministrul de Interne. Carmen Dan a declarat ca a transmis primului-ministru propunerea de schimbare din functie a lui Bogdan Despescu acesta urmand a fi inlocuit de Catalin Ionita. Decizia acesteia vine in urma cazului…

- Deputat PNL, dupa jefuirea reședinței ambasadorului din Pakistan:” Domnule Dragnea, doamna Dan, hai sa-i ajutam pe jandarmi sa faca bine lucrurile!”, a scris sambatat liberalul Ovidiu Raețchi, pe pagina de Facebook. El mai arata ca ministrul de Interne trebuie sa ințeleaga ca Jandarmeria e in situația…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a anunțat ca anul acesta vor fi angajați mii de polițiști și se vor face achiziții masive pentru Jandarmerie. Sindicaliștii nu sunt, insa, prea optimiști in...

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a vorbit intr-o interventie la Romania TV despre controversele iscate in jurul pensionarilor anticipate din cadrul ministerului, dar si despre stadiul recalcularii pensiilor militare. Ministrul sustine ca banii au inceput deja sa se vireze catre oameni, procesul…

- 'Ziua de astazi mi-am dorit a fi dedicata unor intalniri cu o parte din oamenii care zilnic sunt in strada avand ca singur scop siguranta si protectia cetatenilor. I-am vizitat pe colegii de la Brigada Rutiera Bucuresti si din cadrul Sectiei 7, precum si pe cei de la Detasamentul de Pompieri 'Mihai…

- PSD numește Poliția incompetenta, intr-un clip in care vrea sa explice necesitatea modificarii legilor justiției. Clipul a fost distribuit pe Facebook și s-a viralizat rapid. In clipul distribuit pe Facebook se sugereaza ca folosirea camerelor de supraveghere in anchetele realizate pana acum s-ar face…