Caraş-Severinul se pregăteşte de inundaţii Membrii Comitetului Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) au aprobat o lista cu lucrarile necesare pentru a preveni alunecarile de teren in cateva zone afectate de calamitați, dupa cum ne informeaza Institutia Prefectului. Astfel, din cauza alterarii și fisurarii rocilor taluzului, exista riscul prabușirii necontrolate de stanci și pietre pe partea carosabila pe unele sectoare ale unor drumuri nationale – DN58 A, DN 58 B, DN 57, DN 57 B –, ceea ce poate constitui un pericol pentru siguranța circulației și a cetațenilor.

Sursa articol si foto: caon.ro

