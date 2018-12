Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, se afla, in perioada 6-8 decembrie, intr-o vizita oficiala in Republica Polona, la invitatia omologului sau, Stanislaw Karczewski, maresalul Senatului Republicii Polone. Conform unui comunicat al Senatului, Tariceanu va avea intrevederi cu Andrzej…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, efectueaza o vizita oficiala in Republica Polona, la Varsovia, in perioada 6-9 decembrie, la invitatia omologului sau polonez, Stanislaw Karczewski, in program fiind cuprinse intrevederi cu sefii parlamentului polonez si presedintele acestei tari. Tariceanu…

- O delegatie condusa de presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, va efectua o vizita oficiala in Republica Polona, la Varsovia, in perioada 6-9 decembrie, la invitatia omologului sau polonez, Stanislaw Karczewski, in program fiind cuprinse intrevederi cu sefii parlamentului polonez, premierul…

- Fostul presedinte polonez Lech Walesa si fostul premier Jaroslaw Kaczynski au refuzat joi impacarea recomandata de o instanta din Gdansk si vor continua sa se judece pentru despagubiri, transmite AFP. Procesul a fost intentat de Kaczynski in urma unei afirmatii pe Facebook a lui Walesa, care refuza…

- In octombrie, Curtea Europeana de Justitie (CEJ) a precizat intr-o decizie ca Polonia trebuie sa suspende masurile de revizuire a Curtii Supreme, care pur si simplu permiteau PiS sa selecteze dupa bunul plac judecatorii de top.O justificare a proiectului de amendament la reforma privind…

- Opozitia liberala poloneza va controla majoritatea oraselor mari in urma alegerilor locale desfasurate duminica, Partidul Lege si Justitie (PiS, conservator), aflat la putere, nereusind sa-si adjudece niciunul, potrivit sondajelor la iesirea de la urne, prezentate de posturile de televiziune, transmite…

- Opozitia liberala poloneza va controla majoritatea oraselor mari in urma alegerilor locale desfasurate duminica, Partidul Lege si Justitie (PiS, conservator), aflat la putere, nereusind sa-si adjudece niciunul, potrivit sondajelor la iesirea de la urne, prezentate de posturile de televiziune, transmite…

- Conservatorul german Manfred Weber, care aspira sa devina viitorul presedinte al Comisiei Europene, a declarat intr-un interviu difuzat vineri de mai multe publicatii europene, intre care si ziarul spaniol El Pais, ca doreste sa colaboreze cu toata lumea, inclusiv cu vicepremierul italian Matteo Salvini,…