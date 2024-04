Fostul guvern polonez, condus de Partidul Lege si Justitie (PiS), a spionat cateva sute de persoane folosind software-ul israelian Pegasus, indica un raport elaborat de Biroul procurorului general al Poloniei si adresat parlamentului, transmite marti DPA. Programul informatic israelian a fost utilizat pentru a monitoriza 578 de persoane in perioada 2017 – 2023, arata raportul citat. In prezent, o comisie parlamentara de ancheta investigheaza daca guvernul PiS, care s-a aflat la conducere pana in decembrie anul trecut, a folosit Pegasus pentru a-si spiona opozantii politici. Potrivit unor relatari…