Budăi, ministrul Muncii: 5 milioane de pensii cresc cu 15% „Practic, de la data de 1 septembrie, toate cele 5 milioane de pensii care sunt bazate pe contributivitate se majoreaza in funcție de valoarea punctului de pensie, și anume de la 1.100 de lei la 1.265 de lei, dar nu uitam de cei mai sarmani dintre pensionari, adica cei care incaseaza indemnizația sociala, cea denumita pensie minima, de la valoarea de 640 la valoarea de 704 lei. Toate pensiile in acest moment sunt recalculate, cupoanele de pensie sunt tiparite, sunt distribuite catre Poșta Romana și primele sume au fost achitate catre Poșta Romana, și incepand de luni (2 septembrie – n.r.) se… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

