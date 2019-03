Brexitul s-a putea face fără acord: Ce se va întâmpla cu permisele auto, asigurările, pașapoartele și zborurile ​Rezultatul privind Brexit înca nu este cunoscut, asadar este normal ca britanicii sa se întrebe despre situatia calatoriilor, pasapoartelor si chiar a animalelor de companie. În cazul unui Brexit fara un acord, multe lucruri se vor schimba. De exemplu, cetatenii britanici vor trebui sa obtina o carte verde de la compania de asigurari auto, daca doresc sa conduca pe drumurile europene, iar animalele vor avea nevoie de vaccinuri. Metro.co.uk, citat de Rador, enumera schimbarile pe care ar trebui sa le cunoasteti înainte de 29 martie.

Conducerea autovehiculelor

În… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rata Cel mai redus decalaj de angajare intre femei si barbati se inregistra in 2017 in Lituania (un punct procentual), Finlanda (3,5 puncte procentuale), Suedia (patru puncte procentuale) si Letonia (4,3 puncte procentuale), iar cel mai ridicat in Malta (24,1 puncte procentuale), Italia (19,8 puncte…

- Aceasta reprezinta o crestere semnificativa, de la 10,3% in 2004. Expansiunea din sectoarele industriale, servicii si gospodarii a contribuit la aceasta crestere. Energia termica aerotermala, geotermala si hidrotermala captata de pompele de caldura este luata in considerare, daca este raportata de…

- Care este legatura dintre cele doua „performante“ ale Romaniei explica Forumul Economic Mondial, analizand datele Organizatiei internationale pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OECD). Romania a inregistrat cea mai mare rata a Produsului Intern Brut pe ora dintre toate tarile OECD, in anul 2017,…

- Analistul politic Alexandru Coita face lumina in cazul selectarii procurorului european. In cazul Parchetului European (European Public Prosecutor's Office - EPPO), procesul de selecție se desfașoara in baza Regulamentului Consiliului 2017/1939 din 12 octombrie 2017. Un numar de 22 de țari participa…

- In anul 2017, Malta, Cipru, Suedia, Cehia, Luxemburg, Olanda, Bulgaria, Danemarca, Germania, Croatia, Grecia, Lituania si Slovenia au inregistrat un surplus bugetar, in timp ce Romania a inregistrat un deficit bugetar de 2,9% din PIB.

- Romania a depașit noua țari din Uniunea Europeana in ceea ce privește valoarea salariului minim, releva Eurostat. Daca in 2006, Romania a avea un salariu minim de 171 euro PPS (Purchasing Power Standard – un euro care are aceeași valoare de cumparare din țarile din UE), in 2019 a ajuns la 865 euro…

- Procentul a crescut gradual din 2013, cand se situa la 12,6%. In majoritatea statelor membre ale UE, procentul pensionarilor din Uniunea Europeana expusi riscului de saracie in 2017 variaza intre 10% si 25%. Cel mai ridicat procent de pensionari expusi riscului de saracie se inregistra anul…

- Producatorul american de haine Guess a fost amendat cu aproximativ 40 de milioane de euro de catre Comisia Europeana pentru practicile sale de comerț online in care a vandut articole fashion in Romania și alte țari central și est-europene la prețuri cu 5-10% mai mari decat in state din Europa de Vest.…