- Premierul britanic Boris Johnson i-a transmis marti omologului sau irlandez Leo Varadkar ca Guvernul sau este hotarat sa nu reimpuna ”niciodata” controale fizice la frontiera irlandeza dupa Brexit, anunta Downing Street intr-un comunicat, relateaza AFP.

- Majorarea salariilor in Marea Britanie a fost peste asteptari in perioada martie - mai 2019, in timp ce rata somajului s-a mentinut la cel mai redus nivel din 1975, arata datele publicate marti de Oficiul National de Statistica (ONS), transmit BBC si Reuters. Castigurile totale, excluzand bonusurile,…

- La doar 2 luni de la prabușirea lanțului sau de magazine, care a dus la pierderea a 1.000 de locuri de munca, Jamie Oliver a hotarat sa se mute impreuna cu familia sa intr-un conac vechi de 449 de ani. Acesta l-a cumparat la finalul anului 2018 și l-a renovat recent cu scopul de a-l transforma in "casa…

- Japonia se arata ingrijorata de planurile celor doi candidați care vor sa preia fotoliul de premier al Marii Britanii. Dupa demisia Theresei May, atat Boris Johnson, cat și Jeremy Hunt au susținut ideea unui Brexit fara acord comercial intre Marea Britanie și Uniunea Europeana. Japonezii, prin vocea…

- Președintele american Donald Trump va efectua cel puțin opt întâlniri bilaterale în cadrul Summitul Grupului Natiunilor Dezvoltate si Emergente (G20) din Japonia, a transmis un oficial al Administrației de la Washington, scrie Mediafax, citând Reuters. Donald Trump planuiește…

- Coreea de Sud și Marea Britanie au semnat un acord inițial de comerț liber, cu scopul de a menține aranjamentele comerciale existente, post-Brexit, scrie BBC News. Secretarul pentru Comerț Internațional a semnat o înțelegere cu omologul sau sud-coreean, Yoo Myung-hee, în Seoul. Acest…

- La fabrica din Bridgend, Tara Galilor, s-au produs anul trecut 20% din cele 2,7 milioane de motoare necesare industriei auto. In februarie 2020 va fi oprita productia motorului Ford pe benzina de 1,5 litri, iar contractul de furnizare cu Jaguar Land Rover (JLR) expira in septembrie 2020. 'Inchiderea…

- Zamira Hajiyeva a cheltuit peste 600.000 de lire sterline (760.000 de dolari) intr-o singura zi și a cheltuit milioane pe marci de moda de designer, bijuterii și parfumuri. Ea a cheltuit, de asemenea, o suma de 30.000 de lire sterline (41.000 de dolari) pentru ciocolata intr-o singura achiziție și…