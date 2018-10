Stiri pe aceeasi tema

- Liderii Uniunii Europene se vor intalni pe 17 octombrie pentru a discuta un posibil acord de Brexit cu Marea Britanie, a anuntat ieri Consiliul European. Oficiali si diplomati europeni si-au exprimat speranta ca vor reusi sa cada de acord asupra unui tratat final de retragere, propus Londrei, pe care…

- Majoritatea cetatenilor Marii Britanii ar vota in favoarea ramanerii in Uniunea Europeana in cazul organizarii unui nou referendum, arata rezultatele mai multor sondaje, relateaza agentia Reuters.

- Fostul ministru britanic pentru Brexit, David Davis, a declarat miercuri ca negocierile dintre Uniunea Europeana si premierul britanic Theresa May privind iesirea Marii Britanii din Blocul comunitar vor avea nevoie curand de o „resetare”, relateaza Reuters.

- Un grup de aproximativ 50 de parlamentari ai Partidului Conservator condus de premierul Theresa May, care se opun propunerilor sale pentru un acord post-Brexit cu Uniunea Europeana, s-au intalnit pentru a discuta cum si cand ar putea sa forteze plecarea ei din functie, a relatat miercuri BBC, potrivit…

- Fostul ministru de externe britanic Boris Johnson a declarat miercuri in fata Parlamentului de la Londra ''ca nu este prea tarziu pentru a salva Brexit-ul'', la zece zile dupa demisia sa din guvern in urma dezacordului fata de strategia premierului Theresa May, relateaza AFP, preluata…

- Nu va exista un al doilea referendum privind Brexit-ul, a declarat luni purtatorul de cuvant al premierului britanic Theresa May, reafirmand convingerea acesteia ca planul ei de a parasi Uniunea Europeana este singura modalitate de a obtine o intelegere care indeplineste obiectivele guvernului britanic,…

- Premierul britanic, Theresa May, i-a atenționat pe membrii partidului sau divizat ca s-ar putea sa nu mai fie ”niciun Brexit” daca distrug planul sau de a crea o relație apropiata cu Uniunea Europeana, dupa ieșirea din blocul european, relateaza Reuters. ...