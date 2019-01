Stiri pe aceeasi tema

- Negociatorul pentru Brexit din partea UE, Michel Barnier, a afirmat miercuri ca o retragere a Regatului Unit din Uniunea Europeana fara niciun acord este scenariul implicit, iar faptul ca majoritatea Camerei Comunelor din Parlamentul britanic este impotriva acestei optiuni nu va schimba lucrurile, transmite…

- Uniunea Europeana a anuntat ca Marea Britanie ar putea avea un nou acord Brexit, dupa ce Parlamentul britanic l-a respins in mod coplesitor pe cel negociat de premierul Theresa May, dar numai daca Londra isi schimba cerintele cheie, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Adresandu-se miercuri…

- Președintele Parlamentului European, Antonio Tajani, a declarat, miercuri dimineața, ca Uniunea Europeana se pregatește pentru un Brexit fara acord și ca principala grija a Bruxellesului este bunastarea cetațenilor UE care traiesc in Marea Britanie. "Va trebui sa ne continuam pregatirile pentru posibilitatea…

- Negociatorul sef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, a avertizat miercuri in fata eurodeputatilor la Strasbourg ca „riscul unui nu a parut niciodata atat de mare“,dupa ce parlamentarii britanici au respins acordul privind iesirea Regatului Unit din Uniunea Europeana, relateaza AFP. Presedintia…

- Negociatorul sef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, a avertizat miercuri in fata eurodeputatilor la Strasbourg ca ''riscul unui 'no deal' nu a parut niciodata atat de mare'', avertisment ce survine la o zi dupa ce parlamentarii britanici au respins acordul privind…

- In interventia sa, Barnier a insistat ca acordul convenit de UE si Londra privind retragerea Regatului Unit din blocul comunitar - document care, pentru a intra in vigoare, trebuie sa fie ratificat de Parlamentul European si de legislativul britanic - este unul echilibrat. ''In cazul in care…

- Acordul de retragere negociat de Londra si Uniunea Europeana si aprobat miercuri de executivul britanic este 'singurul acord aflat pe masa' negocierilor, a afirmat joi seful diplomatiei irlandeze Simon Coveney, potrivit Reuters. ''Acesta este singurul acord de pe masa,…

- Negociatorul UE pentru Brexit, Michel Barnier, va informa Comisia Europeana in legatura cu negocierile cu Londra privind iesirea Marii Britanii din UE, negocieri despre care premierul britanic Theresa May a afirmat ca sunt ''in etapa finala'', dar raman blocate in legatura cu granita dintre Republica…