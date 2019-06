Stiri pe aceeasi tema

- Senatul a aprobat (cu 47 de voturi pentru si 28 impotriva) solicitarea uneia dintre comisiile sale care ceruse suspendarea decretului prezidential. Votul decisiv apartine insa Adunarii Nationale. Jair Bolsonaro a facut presiuni asupra senatorilor cerandu-le 'sa nu lase sa moara' decretul sau. Intr-o…

- Ministrul de Finanțe Eugen Teodorovici a spus, intrebat daca este interesat de funcția de președinte al PSD, ca „ia in calcul absolut orice”. „Stati un pic, ca discutiile sunt in curs. Eu iau in calcul absolut orice, am spus-o de nenumarate ori in spatiul public, cred ca orice politician are aceasta…

- Curtea Suprema a Braziliei a decis ca homofobia si transfobia sa fie considerate infractiuni, relateaza BBC potrivit news.ro.Dintre cei 11 judecatori, sase au votat pentru a considera discriminarea fata de persoanele gay sau transgender ca fiind echivalentul rasismului. Activistii sustin…

- Președintele Braziliei, Jair Bolsonaro, a semnat miercuri un ordin care va relaxa legislația referitoare la armele de foc, iar printre prevederile documentului se numara și modificarea regulilor privind importurile de arme, potrivit CNN, potrivit mediafax.Citește și: Detalii mai puțin știute!…

- Presedintele de dreapta al Braziliei, Jair Bolsonaro, a semnat marti un decret care relaxeaza restrictiile pentru importurile de arme si creste cantitatea de munitie pe care o persoana o poate cumpara, relateaza Reuters potrivit Agerpres. Decretul fusese conceput initial pentru a relaxa restrictiile…

- Presedintele Braziliei, Jair Bolsonaro, a renuntat in cele din urma la o deplasare la jumatatea lunii mai la New York, unde urma sa primeasca un premiu onorific, pe fondul unei intense campanii de respingere, a anuntat vineri purtatorul sau de cuvant, citat de France Presse. "Presedintele Bolsonaro…

- Secretarul american de Stat Mike Pompeo a anunțat miercuri ca spera sa anunțe saptamana viitoare, in urma intalnirii cu aliații NATO, un set de masuri impotriva Rusiei in ceea ce privește situația din Ucraina, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.„Sper ca saptamana viitoare sa anunțam o noua…