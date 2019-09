Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron a propus-o miercuri pe Sylvie Goulard, fost ministru si europarlamentar, sa faca parte din viitoarea Comisie Europeana, a anuntat miercuri Palatul Elysee, potrivit AFP. Sylvie Goulard, in varsta de 54 de ani, fost europarlamentar din partea grupului…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, gazda summitului G7 incheiat luni la Biarritz, a declarat ca la aceasta reuniune nu s-a ajuns la un consens privind reprimirea Rusiei in acest grup, dorita de presedintele american Donald Trump, dar respinsa mai ales de Franta si Germania, potrivit agentiilor…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a lansat miercuri un apel catre omologii sai rus si francez, Vladimir Putin, respectiv Emmanuel Macron, cerandu-le o reuniune de urgenta cu cancelarul german Angela Merkel dupa escaladarea confruntarilor in estul Ucrainei, unde in urma cu o zi au fost ucisi…

- Miniștrii de finanțe ai țarilor G7 au ajuns la un acord cu privire la "webtax" și la impozitarea minima globala a companiilor, a anuntat gazda reuniunii, ministrul francez al economiei, Bruno Le Maire, la sfârșitul summitului G7 de la Chantilly, potrivit Rador care citeaza Rainews.Joi,…

- Franța a cazut de acord pentru a o susține pe Laura Codruța Kovesi, fosta șefa a DNA din Romania, la funcția de procuror șef european, in ciuda faptului ca are un candidat propriu, relateaza marți seara Financial Times. Cotidianul Financial Times relateaza, citand surse franceze și romanești, ca decizia…

- Presedintele francez Emmanuel Macron primeste duminica, la masa, la Palatul Elysee, cu ocazia Zilei Nationale a Frantei, aproximativ zece conducatori europeni, intre care cancelarul german Angela Merkel si presedintele Comisiei Europene (CE) in exercitiu Jean-Claude Junker, relateaza AFP.

- Presedintele iranian Hassan Rouhani a anuntat miercuri ca Iranul va creste stocurile de uraniu imbogatit pana la ce nivel are nevoie, incepand din data de 7 iulie, depasind limita impusa prin Acordul Nuclear semnat in anul 2015. Franța a reaccționat imediat, atragand atenția ca Administratia de la Teheran…

- Presedintele francez Emmanuel Macron i-a propus luni seara cancelarului federal Angela Merkel sa o desemneze pe Ursula von der Leyen, in prezent ministru al apararii al Germaniei, pentru functia de presedinte al Comisiei Europene, a dezvaluit marti pentru AFP o sursa europeana. De asemenea,…