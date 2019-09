Stiri pe aceeasi tema

- Timp de patru ore, intre 6:00 – 10:00, zeci de polițiști de la Ordine Publica, Rutiera și 15 de la Poliția Transporturi feroviare au facut o razie comuna prin garile din Oradea,Valea lui Mihai și Beiuș.

- Prima intalnire de lucru a reprezentantilor industriei ospitalitatii si ai producatorilor si distribuitorilor de produse si servicii gastro si conexe din Bihor va avea loc joi, 19 septembrie, de la ora 18:00, la Complexul President din Baile Felix.

- Indemnizatii pentru mame eroine. Asta vor sute de romi care au asaltat in ultimele zile Posta de pe strada Roman Ciorogariu din Oradea. Si situatia nu este singulara. In mai multe localitati din judet, romii intocmesc documente pe care le trimit la Posta pentru a fi transmise mai departe…

- Un autoturism Dacia Solenza, inmatriculat in Bihor, a fost fotografiat in Episcopia, in timp ce circula spre Oradea. Pana aici nimic anormal, insa daca ne uitam mai atent la fotografie putem observa ca pe bancheta din spate se afla un vițel. Insa asta nu e tot! Potrivit autorului imaginii,…

- Cele mai bune oferte, perfecte pentru cei care vor sa se relaxeze, intr-un miniconcediu, sunt in zonele cu ape termale, in special la Oradea, Baile Felix si Baile Herculane. Preturile sunt mai mici cu pana la 30-40-, pentru pachetele turistice cumparate in regim „early booking", pentru sarbatorile de…

- Legea recunostintei intre generatii, prin care copiii ar fi obligati sa isi sustina material parintii la batranete, a fost retrasa ieri din Parlament, la solicitarea initiatorului. Subiectul a intrat in atenția opiniei publice dupa ce a fost tratat pe larg in Libertatea. In articolul „Alocație pentru…

- Presedintele Partidului Popular Maghiar din Transilvania (PPMT), Csomortanyi Istvan, a anuntat luni, la Oradea, continuarea protestelor pentru cimitirul din Valea Uzului, un asemenea eveniment fiind programat pentru joi, 27 iunie, la Sfantu Gheorghe. "Am cerut demisia sau demiterea prefectului de Harghita…