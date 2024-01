Stiri pe aceeasi tema

- Azi se comemoreaza ziua internaționala a victimelor Holocaustului, unul dintre momentele istorice abominabile pe care rasa umana nu trebuie sa le dea uitarii și care nu trebuie sa se mai repete niciodata. Holocaust este termenul care reprezinta cel mai mare masacru din istorie. In timpul celui de-al…

- Politistii de frontiera din Oradea efectueaza, astazi, 35 de percheziții la traficanți de migranti. Perchezițiile sunt in județele Arad, Bihor, Braila, Dolj și Vrancea. De asemenea, sunt puse in executare 43 de mandate de aducere. In perioada martie 2023-ianuarie 2024, 30 de suspecți, cetațeni romani…

- Centre medicale din București, Targu Mures, Oradea si Cluj-Napoca au realizat interventii in premiera nationala, iar spitale din Suceava, Brasov, Iasi, Sibiu, Focsani, Deva, Timisoara, Targu Jiu, Satu Mare au introdus in tratament proceduri noi in mai multe domenii terapeutice. In luna ianuarie 2023,…

- Accidentul in care a fost implicat cunoscutul influencer Mircea Bravo a avut loc luni, 4 decembrie, in jurul orei 9:00. Acesta ar fi pierdut controlul volanului și a ajuns intr-un stalp de electricitate.„Din primele investigații efectuate de catre polițiștii rutieri din Beius, s-a constatat ca, in evenimentul…

- Intrebat daca validarea ca presedinte interimar al PNL Bucuresti inseamna ca va candida la Primaria Capitalei, Sebastian Burduja a raspuns: "Sunt dispus sa-mi asum orice batalie si niciodata nu m-am dat in laturi de la o provocare. PNL in Bucuresti are datoria sa vina cu o propunere proprie si la Primaria…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul se desfasoara dirijat, alternativ, pe DN 76 Oradea ndash; Beius, in afara localitatii Baile Felix, judetul Bihor, dupa ce un autocamion si o autoutilitara au intrat in coliziune. Cei doi conducatori auto necesita…

- „Am demarat proiectul in vestul țarii, iar ambiția noastra este sa implementam aceasta platforma de transport la nivel național și sa extindem gama de produse livrate aerian.”MedLife, cea mai mare rețea de servicii medicale private din Romania, continua procesul de tehnologizare a serviciilor oferite…