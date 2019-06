Stiri pe aceeasi tema

- Timothy Jones, barbatul din Carolina de Sud care a șocat intreaga lume, dupa ce, pe 28 august 2014 și-a ucis toți cei cinci copii, a primit pedeapsa capitala. Amber Kyzer, fosta lui soție și mama tuturor victimelor, le-a cerut judecatorilor sa aiba mila de el și sa nu-l condamne la moarte, a notat cnn.com!…

- O tragedie de proporții a avut loc azi, in Capitala! Un muncitor de la o firma de gaz a ajuns in stare grava la spital, dupa ce a taiat cu flexul o țeava de gaz și a provocat un incendiu grav.

- Un barbat a fost lovit mortal de o mașina in timp de traversa strada neregulamentar. S-a intamplat aseara in jurul orei 23:00, pe bulevardul Dacia din Capitala. In urma ranilor primite, victima murit pe loc.

- Politistii din București investigheaza, duminica, conditiile in care a murit un barbat, trupul acestuia fiind gasit la sediul unei case de avocatura. Surse judiciare susțin ca este vorba despre administratorul societatii care administreaza casa de avocatura Mușat și Asociații”, acesta fiind gasit…

- Un barbat din Marea Britania a fost dus in spital dupa ce a fost taiat in mod repetat cu un cuț de soția sa pentru ca ar fi spus cuvinte jignitoare la adresa parinților ei. Benjamin Laister...

- De la verdeturi pentru bucataria proprie, la o adevarata afacere. De aproape doi ani, Dmitrii Pliusciov din Chisinau, creste 13 tipuri de germeni pe care ii recolteaza imediat ce dau frunze.Germenii sunt la mare cautare in restaurantele de lux din Capitala.

- Descoperire macabra intr-un parc din Capitala. Cadavrul unui barbat ce atarna de un copac, a fost gasit, ieri, de un locuitor al sectorului Ciocana. Ingrozit, acesta a alertat imediat politia.

- Ieri sofer, astazi pieton. Vorbim despre un barbat din Capitala, care a fost prins beat la volan de agentii de patrulare.Incidentul a avut loc noaptea trecuta, in jurul orei 03:00, pe o strada din sectorul Botanica.