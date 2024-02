Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii legii din București, intervenție de urgența in sectorul 5 al Capitalei. Potrivit primelor informații, un barbat in varsta de 27 de ani care devenise agresiv in timp ce se afla intr-o locuința cu mama sa, a fost capturat.

- Intervenție de urgența a polițiștilor din București - Barbat agresiv, care se afla intr-o locuința cu mama sa, a fost capturatUn barbat de 27 de ani care a devenit agresiv și care se afla intr-o locuința din Sectorul 5 impreuna cu mama sa a fost imobilizat de polițiști și a fost internat intr-un…

- Disperarea ministrului Transporturilor și Infrastructurii, Sorin Grindeanu, de a transfera gratis spitalele CFR catre autoritațile locale a scos la iveala un aranjament incredibil, dar ilegal, „țesut” la unul dintre cele mai mari unitați medicale ale acestui minister. Ministrul Sorin Grindeanu vrea…

- Un barbat din judetul Neamt, tata a trei copii, a fost salvat in urma unei interventii chirurgicale impresionante efectuate in prag de sarbatori la Spitalul Clinic de Urgenta “Prof. Dr. Nicolae Oblu” Iasi, el avand o tumora pe creier de 8 centimetri. Constantin Sofrone, un barbat in varsta de 46 de…

- Un barbat in varsta de 27 de ani din Maramures a fost arestat preventiv pentru tentativa de omor, dupa ce a tras cu arma spre dormitorul si spre poarta de acces in locuintei unei femei care i-a fost iubita. Politistii au constatat ca arma folosita este letala, fiind vorba despre o pusca de vanatoare.…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al Judetului Arges au fost solicitati sa intervina in aceasta dupa amiaza la un incendiu izbucnit la o casa din comuna Stalpeni.La fata locului au intervenit pompierii cu doua autospeciale de stingere si o ambulanta SMURD de prim ajutor…

- Un barbat de 41 de ani a fost prins de politistii rutieri in timp ce conducea pe banda de urgenta a autostrazii A1 Bucuresti - Ramnicu Valcea. El avea permisul suspendat din 2021 si era baut, fiind retinut pentru 24 de ore.

- Șofer cu permis suspendat de 2 ani, prins beat la volan pe Autostrada A1 București - Ramnicu ValceaUn barbat de 41 de ani, care avea permisul suspendat din 2021 a fost prins beat la volan, circuland pe banda de urgența a Autostrazii A1 București - Ramnicu-Valcea. Individul a fost reținut, informeaza,…