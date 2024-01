Stiri pe aceeasi tema

- Intervenție de urgența a polițiștilor din București - Barbat agresiv, care se afla intr-o locuința cu mama sa, a fost capturatUn barbat de 27 de ani care a devenit agresiv și care se afla intr-o locuința din Sectorul 5 impreuna cu mama sa a fost imobilizat de polițiști și a fost internat intr-un…

- Luptatorii Serviciului de Actiuni Speciale SAS au intervenit astazi in ajutorul unui barbat de 56 de ani, din Ramniceni, judetul Vrancea care se baricadase in propria locuinta de aproximativ cinci zile, fara mancare si caldura, punandu si viata in pericol.Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de…

- Hoții au fost mai inventivi de data aceasta.Victima a primit un apel necunoscut in care i se spunea ca mașina i-a fost lovita, moment in care a fugit din apartament sa verifice. Detalii bomba din dosarul de ultraj al fostului ginere al lui Becali. „Nu știți cu cine v-ați pus! Un trabuc d-asta costa…

- O fetita de cinci ani a murit, iar verisorul ei, de aproape doi ani, este in stare grava dupa ce au fost spalați de bunica lor cu tomoxan, o substanța pentru deparazitarea animalelor. Și sora baietelului, o fata in varsta de zece ani, a fost transportata la un spital din Slobozia. Copila se confrunta…

- Politistii din Bucuresti au retinut, la o jumatate de an de la sesizarea unui furt, trei barbati, cunoscuti cu preocupari infractionale, suspectati ca au intrat dintr-o locuinta din sectorul 1 de unde au sustras bunuri si bani, valoarea totala a prejudiciului fiind estimata la 50.000 de euro.La domiciliile…

- In seara zilei de 22 noiembrie a.c., politistii din cadrul Politiei Municipiului Curtea de Arges au fost sesizati prin Serviciul National Unic Apeluri de Urgenta 112 cu privire la un incendiu ce se manifesta la un imobil din comuna Pietrosani.Potrivit IPJ Arges, la fata locului au intervenit politistii…

- E alerta in București! Oamenii legii cauta o tanara in varsta de 18 ani care a plecat in parc cu copilul și nu s-a mai intors. Potrivit informațiilor, fata este cautata de oamenii legii dupa ce a disparut din Sectorul 3 al Capitalei, saptamana trecuta, vineri.

- Polițiștii judiciariști din Suceava, Radauți și Campulung Moldovenesc au intensificat investigațiile și cercetarile penale in perioada 26- 30.10.2023, fiind documentate mai multe cauze de furt cu prejudiciu insemnat și dispunandu-se masuri preventive privative de libertate fața de persoanele banuite…