Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul Poporului, Victor Ciorbea, transmite, miercuri, ca solicitarile de sesizare pe OUG pe legile justitiei sunt analizate de Biroul contencios din cadrul institutiei, precizand ca perioada concediului de odihna a fost programata in urma cu 6 luni.

- Liderii USR au mers la Avocatul Poporului pentru a-i cere sa sesizeze Curtea Constitutionala pentru OUG pe legile justitiei. Celor de la USR li s-a spus ca Victor Ciorbea si-a luat doua saptamani de concediu si nu a delegat dreptul de a ataca la CCR Ordonantele de Urgenta unui subaltern din cadrul institutiei.

- Liderii USR au mers la Avocatul Poporului pentru a-i cere sa sesizeze Curtea Constitutionala pentru OUG pe legile justitiei. Celor de la USR li s-a spus ca Victor Ciorbea si-a luat doua saptamani de concediu si nu a delegat dreptul de a ataca la CCR Ordonantele de Urgenta unui subaltern din cadrul institutiei.

- Liderii USR au mers la Avocatul Poporului pentru a-i cere sa sesizeze Curtea Constitutionala pentru OUG pe legile justitiei. Celor de la USR li s-a spus ca Victor Ciorbea si-a luat doua saptamani de concediu si nu a delegat dreptul de a ataca la CCR Ordonantele de Urgenta unui subaltern din cadrul institutiei.

- Surse din cadrul Parchetului General susțin ca procurorul general Augustin Lazar va trimite o scrisoare catre Avocatul Poporului pentru ca acesta sa sesizeze la Curtea Constituționala Ordonanța de Urgența pe legile justiției.Parchetul General considera ca exista suspiciuni de neconstituționalitate…

- Parlamentarii USR s-au dus, miercuri, la Avocatul Poporului, pentru a-i solicita acestuia sa atace la Curtea Constitutionala Ordonanta de Urgenta de modificare a legilor justitiei. Acestia afirma ca Victor Ciorbea nu doar ca a plecat in concediu, dar nici nu si-a declarat atributiile de constitutionalitate.…

- Liderii USR au mers la Avocatul Poporului pentru a-i cere sa sesizeze Curtea Constituționala pentru OUG pe legile justiției. Celor de la USR li s-a spus ca Victor Ciorbea și-a luat doua saptamani de concediu și nu a delegat dreptul de a ataca la CCR Ordonanțele de Urgența unui subaltern din cadrul…

- Avocatul Poporului, Victor Ciorbea, ar fi plecat in concediu de odihna, in plin scandal legat de Ordonanța de Urgența care modifica legile justiției, informeaza Realitatea TV.Citește și: SURSE - Liviu Dragnea, calcule cu miza mare: se coace o mutare de amploare in Guvern și in PSD Avocatul…