Avertisment în privința autostrăzilor din România! Varianta parteneriatului public-privat poate fi nefericita pentru mult asteptata autostrada Ploiesti - Brasov. Drumurile de mare viteza construite in acest regim nu sunt gata la timp si de multe ori costa mai mult decat estimarile, arata un raport al Curtii Europene de Conturi. De pilda, grecii au terminat cu intarziere de patru ani mai multe autostrazi construite de autoritati in parteneriat cu companii particulare. Avertismentul ar trebui sa dea de gandit guvernului de la București care negociaza Autostrada Zapezii cu firme din China si Turcia. Pretul se apropie de un miliard si jumatate… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

