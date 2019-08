Stiri pe aceeasi tema

- Autostrada Marii Uniri, care face legatura între Târgu Mures si Iasi, va fi declarata obiectiv de importanta nationala, a anuntat vineri ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, citat de agerpres.ro.

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) a avizat, marti, propunerile de rectificare bugetara pentru institutiile cu atributii in domeniul securitatii nationale. "In finalul sedintei, s-au avizat propunerile de rectificare bugetara pentru institutiile cu atributii in domeniul securitatii nationale,…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a primit luni demisia din funcția de director al Serviciului de Telecomunicații Speciale a domnului Ionel-Sorinel Vasilca, anunța Administrația Prezidențiala. In cadrul ședinței Consiliul Suprem de Aparare a Țarii, care va avea loc marți, 30 iulie, Președintele…

- Apel ipocrit si de natura sa il puna intr-o situatie delicata pe Klaus Iohannis. Asta declara europarlamentarul PSD Dragos Benea despre apelul lui Mihai Chirica, primar al Iasului si fost lider local al partidului, ca Autostrada Unirii sa fie declarata obiectiv de interes national in Consiliul Suprem…

- Premierul Viorica Dancila anunța ca Autostrada Comarnic-Brașov nu se va construi in parteneriat public-privat, ci va fi declarata in prima ședința CSAT de importanța naționala și va fi construita din fonduri guvernamentale.„Autostrada Comarnic - Brasov este in parteneriat public-privat, am…