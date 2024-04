Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile de la Bucuresti au pus in dezbatere publica un proiect de lege care, daca va fi votat, va permite Romaniei sa intervina in afara tarii, inclusiv militar, pentru a „proteja cetatenii romani aflati in pericol”. Proiectul, care prevede ca interventiile de acest fel vor putea fi initiate la…

- Legea elimina posibilitatea condamnarii cu suspendare in cazul traficului de droguri de mare risc și traficului internațional de droguri de mare risc. Parlamentul a adoptat proiectul de lege cunoscut sub numele „2 Mai”, inițiat ca raspuns la tragicul eveniment din localitatea cu același nume , unde…

- Tinerii romani cu varste intre 18 și 35 de ani vor putea opta in mod voluntar pentru un stagiu platit de pregatire militara. Consiliul Suprem de Aparare a Țarii, intrunit joi, a cerut asigurarea cadrului legal prin care sa se faca mai multe incadrari. La final, tinerii se pot angaja ca soldați profesioniști…

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii se intuneste miercuri in prima sedinta din acest an, in care se va discuta despre situatia de securitate de la Marea Neagra si despre programul de inzestrare a Armatei.

- Liderii partidelor din coaliția de guvernare se reunesc, miercuri, pentru a stabili calendarul alegerilor din acest an, inclusiv daca alegerile vor fi sau nu comasate. In același timp, la Cotroceni va avea loc ședința CSAT, acolo unde se vor intalni inclusiv președintele Klaus Iohannis și premierul…

- Un proiect de lege depus in Parlament propune modificarea legii taximetriei care, daca va fi adoptat, ar putea aduce creșteri la tarifele de taxi. Proiectul modifica tariful de pornire care este inregistrat automat de aparatul de taxat la inceputul cursei. Legea taximetriei ar putea fi modificata, astfel…

- Președintele Klaus Iohannis a contestat la Curtea Constituționala legea privind regimul armelor și munițiilor. Judecatorii CCR au admis excepția de neconstituționalitate ridicata de președinte, iar cel mai important punct este cel legat de faptul ca CSAT-ul are rolul principal de reglementare in domeniul…

- Prin ultimele mutari administrative de la Regia Naționala a Padurilor-Romsilva și faptul ca de cațiva ani se menține o conducere provizorie de patru luni cu doua luni, se pregatește terenul pentru „maritarea” acestei regii catre …Austria. Prin numirea lui Ilie Sarbu ca membru in Consiliul de Administrație…