- Bahrein a anuntat luni ca va contribui la eforturile SUA vizand protejarea navelor comerciale in Golful Persic, intr-un context de tensiuni intre Washington si Teheran dupa o serie de atacuri asupra unor petroliere in regiune, transmite AFP potrivit Agerpres. Regele Hamad al Bahreinului a salutat…

- Polonia ar putea sprijini misiunea internationala coordonata de Statele Unite pentru protejarea navelor comerciale in Golful Persic, in contextul tensiunilor cu Iranul, a declarat Jacek Czaputowicz (foto), ministrul de Externe de la Varsovia, potrivit agentiei de stiri DPA . “Un fel de sprijin polonez…

- Marea Britanie se va alatura Statelor Unite in misiunea internationala pentru protejarea navelor comerciale in Golful Persic, in contextul tensiunilor cu Iranul, anunta Guvernul de la Londra, potrivit Mediafax.Marea Britanie se alatura Statelor Unite intr-o "misiune internationala pentru securitatea…

- Japonia nu va trimite nave militare pentru misiunea maritima din Golful Persic coordonata de Statele Unite, afirma surse guvernamentale de la Tokyo citate de publicatia Mainichi preluata de mediafax.Conform surselor citate, Japonia ar putea trimite avioane de patrulare in zona Stramtorii Hormuz…

- Romania se numara printre tarile care ar putea participa la viitoarea misiune navala europeana mobilizata in Golful Persic pentru contracararea actiunilor Iranului, afirma surse comunitare citate de editia germana a Agentiei France-Presse si de cotidianul Die Welt. Marea Britanie le-a prezentat oficial,…

- Iranul respinge acuzațiile aduse de Statele Unite privind implicarea sa în atacurile care au vizat doua petroliere din Golful Oman, a afirmat joi misiunea iraniana la ONU, relateaza Mediafax, citând Reuters. "Iranul respinge categoric acuzațiile nefondate aduse de Statele Unite…