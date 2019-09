Stiri pe aceeasi tema

- „Baietii in ghete” au parte de o misiune aproape imposibila in Teleorman. Mugur Gusatu are batai de cap „la prima strigare” pe banca lui ASU Politehnica, alb-violetii vor fi lipsiti pe terenul liderului de serviciile celui mai in forma junior. In schimb, gazdele de la Turris Turnu Magurele si-au continuat…

- Suporterii alb-violeti au grabit anuntul in privinta noului „principal” al Politehnicii dupa despatirea de Cosmin Petruescu. Fosta glorie polista Mugur Gusatu e oficial tehnicianul care ii preia pe „Baietii in ghete” dupa remiza alba de azi cu Concordia Chiajna. Atacant devenit emblematic pentru suporterii…

- ASU Politehnica nu a reusit sa o invinga pe Szeged-Csanad Grosics Akademia, nou promovata in NB.2, a doua liga din Ungaria. A fost 0-0 dupa un meci de lupta peste granita. Timisorenii vor mai disputa doua jocuri amicale inainte de reluarea campionatului. ASU Poli a inceput mai bine jocul conform site-ului…

- „Baietii in ghete” au incheiat azi stagiul centralizat din Tara Hategului. Inainte de plecarea spre casa ASU Politehnica s-a impus cu 2-1 (2-0) in cel de-al doilea test al verii, jucat impotriva gruparii CS Hunedoara din Liga a III-a. Sub comanda lui Cosmin Petruescu se afla in aceasta perioada si goalkeeperul…

- „Baietii in ghete” au disputat azi dimineata primul joc amical al verii. Traditia s-a respectat pentru ASU Politehnica si intaiul partener de test a fost tot FC Bazos, grupare picata din D-ul timisrean. A fost 9-1 (4-1) pentru alb-violetii timisoreni, in randul carora au debutat achizitiile de pana…

- ASU Politehnica a confirmat azi sosirea lui Adrian Ungureanu de la Ripensia. Mijlocasul in varsta de 29 de ani a mai evoluat la gruparea suporterilor sub forma de imprumut de la ros-galbeni in returul editiei 2016-17. De aceasta data el a semnat o intelegere valabila pe doua sezoane cu alb-violetii…

- Cea mai bine clasata vestica in sezonul trecut va efectua din nou cantonamentul de vara in afara Timisoarei. ASU Politehnica va pregati si urmatoarea editie a Ligii a II-a la Santamaria-Orlea, la fel ca in urma cu un an. Stafful a creionat principalele date ale verii. Astfel, printre adversarele alb-violetilor…

- ASU Politehnica a oficializat azi primul transfer pentru sezonul 2019-20. Mijlocasul Sabin Lupu a semnat in cele din urma cu formatia timisoreana, care l-a dorit si in urma cu trei ani. Ultima formatie la care a evoluat jucatorul in varsta de 26 de ani e CSO Filiasi, grupare la care era imprumutat de…