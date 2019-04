Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul grec a votat miercuri seara o rezolutie prin care cere guvernului sa faca demersuri oficiale pentru a solicita reparatii de razboi Germaniei pentru crimele comise in timpul ocupatiei naziste, un subiect contestat de Berlin, transmite AFP. "Parlamentul solicita guvernului grec…

- Parlamentul grec a votat, miercuri, pentru demararea unei campanii diplomatice pentru a determina Germania sa plateasca pentru daunele provocate de ocupația nazista din perioada celui de-al Doilea Razboi Mondial, scrie Reuters. O comisie parlamentara a declarat în 2016 ca refacerea statului…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca in cadrul reuniunii interguvernamentale romano-elene, desfasurata la Palatul Victoria, a convenit cu omologul sau grec Alexis Tsipras un plan de actiune care sa reflecte prioritatile agendei bilaterale romano-elene si care sa stabileasca o strategie clara de cooperare…

- Administratia Nicolas Maduro a decis expulzarea ambasadorului Germaniei, Daniel Martin Kriener, din cauza ingerintelor in afacerile interne, dupa ce diplomatul german l-a intampinat la revenirea in Venezuela, alaturi de colegi europeni, inclusiv din Romania, pe liderul opozitiei, Juan Guaido."Venezuela…

- Grecia se pregateste pentru varianta unui Brexit fara acord, concentrandu-se pe masurile ce vor permite britanicilor ca continue sa viziteze si sa traiasca in aceasta tara, asa cum o fac in prezent, informeaza Bloomberg. Miza este una importanta, in conditiile in care Marea Britanie este a doua mare…

- Parlamentarii greci au amanat ratificarea acordului cu Macedonia dupa ce dezbaterile tensionate s-au prelungit si in a treia zi, scrie Reuters, relateaza News.ro.„Exista un numar fara precedent de persoane care vor sa vorbeasca”, a afirmat presedintele parlamentului grec, Nikos Voutsis in…