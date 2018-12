APIA: Peste 171.000 de autovehicule noi, vandute in Romania in primele 11 luni ale anului

Stiri pe aceeasi tema

- Volumul total al vanzarilor de autovehicule noi a ajuns, in Romania, la 171.345 de unitati, in intervalul ianuarie - noiembrie, in crestere cu 20,4% fata de aceeasi perioada a anului trecut, arata datele publicate de Asociatia Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA). În acest context,…

- Piața auto din Romania nu a produs nicio surpriza majora in luna octombrie in privința modelelor preferate de clienți, astfel ca topul celor mai vandute 10 modele nu a suferit modificari majore. Potrivit unui amplu raport publicat in aceasta saptamana de Asociația Producatorilor și Importatorilor de…

- Inmatricularile de autovehicule comerciale noi au crescut in Romania cu 11,3% dupa primele noua luni, fata de aceeasi perioada a anului trecut, pana la 21.682 de unitati, un ritm de peste doua ori mai mare decat media Uniunii Europene (UE), potrivit datelor publicate joi de Asociatia Constructorilor…

- Piata auto din Romania a crescut cu peste 20% in primele zece luni, comparativ cu aceeasi perioada din 2017, pana la 153.105 de unitati noi, arata datele Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA), publicate miercuri. Potrivit sursei citate, in continuare, achizitiile…

- Vanzarile de mașini electrice și hibride continua sa inregistreze creșteri consistente in Romania și dupa publicarea datelor oficiale pentru luna septembrie de catre Asociația Producatorilor și Importatorilor de Automobile (APIA). Modelele electrificate intr-un fel sau altul au ajuns la o cota de piața…

- Numarul autovehiculelor noi vandute in Romania, in primele noua luni ale anului, a atins un volum de 134.831 de unitati, in crestere cu 20,2%, comparativ cu aceeasi perioada din 2017, in timp ce la capitolul masinilor second hand s-a inregistrat o scadere de 8,3% in intervalul de referinta, pana la…

- Dacia a produs peste 242.000 de mașini in primele 9 luni ale anului, in creștere cu 4.6% comparativ cu perioada similara a anului trecut. Peste 166.000 de unitați dintre ele au fost Dacia Duster, potrivit automarket.ro Asociația Constructorilor de Automobile din Romania (ACAROM) a anunțat datele de…