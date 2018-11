Stiri pe aceeasi tema

- Pretul energiei electrice pentru consumatorii casnici, in regim de serviciu universal, si pretul la gaze naturale pentru consumatorii casnici, nu va fi modificat de la 1 ianuarie 2019 au afirmat reprezentanti ai Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE), care au anuntat de cand…

- "De la 1 ianuarie, pretul energiei electrice va fi exact ca acum. Nu creste si nu scade. Conform metodologiei actuale, pretul care este in vigoare in acest moment a fost avizat pentru o perioada de un an, incepand cu data de 1 iulie 2018 si este in vigoare pana la 30 iunie 2019", a spus el, in cadrul…

- Vicepresedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE), Zoltan Bege Nagy, spune ca pana la 31 martie 2019 nu este nevoie de o ajustare a pretului la gaze naturale pentru consumatorii casnici, dar daca trendul observat pe platformele de tranzactionare, unde figureaza contracte…

- ELCEN a solicitat Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) o majorare a pretului de productie al gigacaloriei cu aproximativ 10%, a declarat, luni, Claudiu Cretu, administratorul special al celui mai mare producator de energie termica din Romania, potrivit Agerpres. …